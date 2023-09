Strýcová: Něco jsem tušila. Strašně mě to štvalo. S Maky jsme si poplakaly

Její mexický parťák Santiago Gonzalez pokazil volej, Japonka Šibaharaová a Chorvat Pavič se objali. Na téměř prázdném Grandstandu skončilo dosti vyrovnané čtvrtfinále mixu výsledkem 4:6, 6:7.

Právě v té chvíli se ze Strýcové stala penzistka. Pestrá, zábavná a místy bouřlivá kariéra dospěla k závěru. „Zatím jsem taková prázdná. Víc mi všechno dojde, až se vrátím domů a uvědomím si, že mě nic dalšího nečeká,“ pronesla.

Potěšilo ji, že o ní japonská protivnice uctivě promluvila do mikrofonu přímo na kurtu a že dojemně připomněla jejich dávné utkání na Flushing Meadows.

Třebaže se cítí ve velmi slušné formě, proměnila se v důchodkyni bez profesionálních povinností. „Už nebudu mít život nalajnovaný. Půjdu si zaběhat, až se mi to bude hodit. Ne pod tlakem a ve shonu,“ těšila se.

K návratu na kurty se odhodlala na jaře po dvouleté mateřské přestávce. Nebyla si jistá, zda dělá dobře. Teď určitě nelituje: „Ani jsem si nepředstavovala, že se mi comeback takhle povede.“

Nepropadla v singlu, zazářila v deblu. S kamarádkou Sie Šu-wej triumfovaly na Wimbledonu, s další parťačkou Markétou Vondroušovou zvládly dvě kola na US Open. Na letošních grandslamech se tak smí chlubit bilancí 8-0.

V New Yorku s Vondroušovou neutrpěla porážku. Ze soutěže musely v pondělí odstoupit kvůli zranění Vondroušové, která se potřebovala šetřit a kurýrovat na dvouhru, v níž postoupila mezi osm nejlepších.

US Open 2023 příloha iDNES.cz

„Viděla jsem Markétin zápas (se Stearnsovou) a tušila jsem, že něco takového může přijít,“ líčila. „Jen jsem si tuhle variantu při přípravě na náš mač nechtěla nepřipouštět.“

Pak se dozvěděla, že se Vondroušová z partie s Dabrowskou a Routliffeovou omlouvá.

„Strašně mě to štvalo a moc mi to bylo líto,“ říká upřímně. „V prvních dvou zápasech se nám dařilo parádně. Mohly jsme dojít opravdu daleko. Ale co nadělám?“

Vondroušové nic nezazlívá. Sama si zvolila spolupráci s jednou ze singlových favoritek. „Když jsem jí po Wimbledonu nabídla, abychom v New Yorku hrály spolu, riskovala jsem. Věděla jsem, že to takhle může dopadnout.“

Šíleně soutěživou dámu situace zarmoutila, leč zároveň ji chápe. Když se s Vondroušovou v zákulisí setkala, objaly se a Strýcová svou o třináct let mladší kolegyni nakonec ještě utěšovala.

„Viděla jsem na ní, že ji ruka bolí. Maky byla skleslá, zdrcená. Napadlo mě, že by se po postupu do čtvrtfinále měla radovat. Obě jsme byly nešťastné, tak jsme si poplakaly.“

V rozhodování převládl rozum nad city. Strýcové bylo naprosto jasné, že zdraví a úspěch ve dvouhře má přednost.

„A ještě jedna věc je důležitá,“ upozorňuje. „Radši na kurt vůbec nepůjdu, než abychom to tam odpinkaly tak nějak napůl.“

Poslední deblový mač tak Strýcová vyhrála. Spolu s Vondroušovou v něm skolily krajanky a světové jedničky Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou.

Své odcházení zvládla důstojně a na úrovni.