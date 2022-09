Ach ty šance! Zničená Krejčíková řešila krizi s koučem: Mluvila jsem hlavně já

Útlá Kruničová před osmi lety coby kvalifikantka ve třetím kole na starém Armstrongově stadionu vyřadila čerstvou wimbledonskou šampionku Petru Kvitovou 6:4, 6:4.

V New Yorku se jí ze všech grandslamů daří jasně nejvíc, což bohužel prokázala i pod potemnělým nebem a umělým osvětlením na dvorci číslo 11 na Flushing Meadows.

Krejčíková náramně zvládla první sadu, ve zbylých dvou ovšem čím dál víc přenechávala šéfování na kurtu soupeřce, 96. ženě žebříčku WTA. Nemohla se opřít servis, zejména po tom druhém se ocitala pod palbou - získala pouze 29% bodů. Na rozhovor přikráčela zdrcená.

US Open 2022 příloha iDNES.cz

Není divu. Zámořské turné končí s nelichotivou bilancí 2-4.

Kde se mač zlomil?

Při mých nevyužitých šancích. Dřív jsem je proměňovala. Když se mi to nedaří, vezme si důležité balony soupeřka a vyhraje.

Převzala ve druhé sadě iniciativu?

Určitě musela přidat, musela něco změnit. Bohužel se tam utkání zlomilo. I ve třetím setu jsem si vytvořila příležitosti, jenže neuhrála jsem je. Prostě to tak je, no.

Vyčítáte si něco? Měla jste být v klíčových chvílích odvážnější, nebo naopak rozvážnější?

Těžko říct chvilku po utkání. Musíme se na jeho průběh podívat. Musím se poučit a jít dál.

Barbora Krejčíková

Kruničová se taky postupně zlepšovala při servisu, že?

Hmm. Hodně jsme se tahaly, měla jsem při jejím podání párkrát 30-15. Byla jsem blízko k brejku a odskočení ve skóre. A nic. A pak jsem si servis prohrála já.

Co vaše podání? Po druhém servisu jste získala jen 29 % bodů.

Čísla jsem neviděla. Těžko soudit. Ale musela mě někde zmáčknout. A když od vás slyším tu statistiku, tak asi vidíme kde.

Cítila jste se fyzicky dobře?

S každým zápasem se zlepšuju. Nemůžu říct, že bych kondičně odešla nebo se nějak zranila. Jsem zdravá. Spíš jde o využívání šancí. Tím jsem soupeřky pokládala na lopatky. To se teď otáčí proti mě. Tam je zakopaný pes.

Některé tenistky řeší krušné situace změnami v týmu. Co vy? Věříte, že jste na správné cestě?

Já si myslím, že jsem v dobrém procesu. Myslím, že teď se moje výkony zlepšují. Jen mi je kazí ty nevyužité příležitosti, což se ale nedá natrénovat. Musím věřit, že jeden zápas všechno zlomí a otočí.

Stihla jste prohodit pár vět s trenérem?

Něco jsme si řekli, ale mluvila jsem spíš já. (směje se) Kde si myslím, že se to zlomilo a co musím do příště změnit. Říkala jsem mu víceméně to stejné jako vám. Řešíme to. Vidí to stejně jako já.

Hodláte si spravit chuť ve čtyřhře?

Doufám, že se nám s Katkou bude dařit. Když už mi singl nevyšel, tak dám do deblu všechno, abychom tu zůstaly co nejdéle.