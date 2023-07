Džábirová: Nejbolestivější porážka, Markéta odehrála perfektní finále

Duel o titul ztratila Džábirová loni na Wimbledonu i US Open, letos v Londýně věřila, že na třetí pokus vyhraje. Vyřadila Petru Kvitovou, Jelenu Rybakinovou i Arynu Sabalenkovou, do finále proti Vondroušové nastupovala jako favoritka.

Jenže v obou setech neudržela slibné vedení a musela kousat další hořké zklamání. „Nejbolestivější porážka v kariéře,“ oplakala ceremoniál.

O čem poté hovořila na tiskové konferenci?

O svém výkonu: „Nehrála jsem dobře, nepomohla jsem si servisem, nefungoval mi bekhend. Kdybych si podání hlavně v prvním setu udržela (vedla 4:2), duel mohl probíhat jinak.“

O Vondroušové: „Vrátila spoustu míčů, hrála hodně sliců. Pro mě to byl úplně jiný zápas než v předchozích třech kolech, takže možná proto jsem se jejímu rytmu těžko přizpůsobovala. Neudělala mnoho chyb. Dobře podávala. Myslím, že ze svého pohledu odehrála perfektní finále.“

O vztahu k Češce: „Mám z ní radost, vím, že byla hodněkrát zraněná, přeju jí jen to nejlepší. Snad dokáže vyhrát víc grandslamů.“

O stresu: „Cítila jsem hodně tlaku, ale jako při každém finále jsem si říkala, že to je v pohodě a normální. Neudělala jsem nic špatně, odvedla jsem všechno, co jsem jen mohla. Prostě to tak mělo dopadnout. Snad budu jako ostatní, kteří taky párkrát selhali, a pak se jim to povedlo.“

O princezně Kate, která ji při ceremoniálu utěšovala: „Říkala mi to samé, co loni. Povzbudila mě, abych byla silná, vrátila se a grandslam vyhrála. Byla velmi milá.“

O bývalé šampionce Kim Clijstersové, která ji podporovala: „Plakaly jsme spolu v šatně. Kim zbožňuji, je pro mě velkou inspirací. Že si na mě našla čas, aby mi poradila a objala mě, je k nezaplacení. Celou dobu mi říkala, že sama prohrála čtyři finále, než grandslam poprvé vyhrála.“