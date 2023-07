Jak to, že není nervózní? Já bych si ani nenadhodil balon, žasl kouč Hřebec

Co se týče sportovních vloh, patří podle něj Vondroušová do elitní světové desítky už delší dobu. Jenže lidské osudy se zpravidla nevyvíjejí podle ideálních scénářů.

Povahy všech smrtelníků jsou složitější a nevítané okolnosti nemilosrdně trhají na cáry i ty nejpečlivěji promyšlené plány.

Na Wimbledonu 2023 se však všechny vlivy sešly podle představ české tenistky a všech jejích blízkých, mezi něž náleží taky Hřebec.

Markéta Vondroušová slaví zisk wimbledonského titulu.

„Nechápu,“ řekl českým reportérům v All England Clubu. „Ještě mi nedošlo, co se přihodilo. Jak Maky zvládla konec zápasu! Klidně šla do dlouhých výměn, nebyla nervózní. To já bych si ani nenadhodil balon. V tomhle úžasně vyspěla.“

Věřil jste, že může prorazit na trávě, kterou nesnášela?

Byli jsme přesvědčení, že na ní může hrát dobře. Ale v první řadě musí být přesvědčená ona sama, což se naštěstí stalo. Už v prvních kolech si našla herní systém.

Nejste nějaký zelenáč, ale přesto: Prožíval jste utkání hodně intenzivně?

Strašně. Věděl jsem, že Maky může Tunisanku porazit. S Bartyovou před čtyřmi lety v Paříži neměla šanci. Tady věděla, že může hrát o vítězství. Večer před zápasem o tom mluvila.

Co vás napadalo v úvodu finále?

Džábirové to tam ze začátku padalo, ty její placky sjížděly po trávě. Říkám si: „Ty v*le, hlavně aby se neopakovala Paříž.“ Ale průběh se najednou změnil. Maky chytila rytmus, v dlouhých výměnách se držela neuvěřitelně.

Prokázala, že dozrála v šampionku?

Určitě. Ona má celou sezonu výbornou. Akorát, že ji nikdo nebral moc vážně, protože nepředvedla něco fakt velkého.

Až teď. Má první grandslamový titul, dostane se do Top 10. Co to znamená?

Zlom. Teď si musí dát majzla na poprask a tlak, jaký přišel tenkrát po Paříži. Tehdy taky koukala: „Proč se ty holky proti mně tak snaží?“ Může se stát, že přijde krizička. Ale myslím, že ona se vším pracuje úplně jinak než dřív. Už je z ní ženská. Po Roland Garros byla dítě vyplašené jako zajíc. Všichni se na ni nahrnuli. Teď už ví, o co jde.

Jiří Hřebec s Markétou Vondroušovou na archivním snímku (2017).

Co jí poradíte?

Vyrazí na dovolenou, dá si pár turnajů před US Open. Ale povím jí, ať neodpočívá moc dlouho.

Co se od ní dá čekat v budoucnosti?

Já od ní čekám to největší. Myslím si, že v desítce už dávno měla být, což jí ale nemůžu říkat. Nerada cítí tlak z okolí. Je ctižádostivá, ale zároveň chce hrát tenis pro radost. Před čtyřmi lety po Paříži všichni vykládali, co všechno má vyhrát. A ono houby houby, nic se nedělo.

Prospěje jí triumf v něčem?

Posílí její sebevědomí, všude bude vystupovat jako wimbledonská vítězka. Ježiš, já si na to pořád nemůžu zvyknout. Vůbec mi to nejde z pusy! (smích)

Taky se kolem ní začnou rojit sponzoři, celebrity, média, že?

Musí si dát pozor na poklepávače po rameni. Těch bude zase moře. Vždycky má strašně přátel, když se jí daří.

Podlehla v předchozích čtyřech bitvách o titul. Neztrácel jste víru v její umění dotáhnout turnaj k vítězství?

Když někde prohrála finále, její máma byla smutná. Říkám jí: „Jindřiško klídek, její roky teprve přijdou.“ Ona na to: „Jen aby...“ Já byl přesvědčený, že ještě neřekla poslední slovo. Strašně vyspěla, zápasy vede jinak. Nasadí masku ledové královny jako Kája Plíšková a jede jako stroj. Nenechá se ničím rozhodit, což na ní fakt obdivuju, tohle musíte mít v sobě.

Jak velkou zásluhu má na úspěchu váš pobočník Jan Hernych, který s Markétou cestuje?

Velkou, samozřejmě. Říkám mu: „Do konce života s ní budeš muset jezdit po grandslamech, kamaráde. To už ti nikdo neodpáře!“ Smál se, protože tahle šichta není žádný med. Ale přijde mi, že Maky teď má s Herňou fakt pohodu.

Markéta Vondroušová v objetí přátel a rodiny po vyhraném finále Wimbledonu

Před dvěma lety se rozešli, nedávno se zase dali dohromady. Co teď klape lépe?

Sedli si a všechno si vyříkali jako kamarádi. On řekl, co ho štvalo na ní. Ona zase vyklopila, co jí vadilo na něm. Vyvarují se dřívějších chyb. Herňa je kliďas, tenis hraje dobře, může s ní hitovat. Já s ním deset let spolupracoval, zná moje tréninky a k tomu přidává svoje nápady.

Vsadil se, že se nechá tetovat, pakliže Markéta získá titul na grandslamu. Dokážete si to představit?

Až přijede domů ke své Míše a na prsou bude mít nápis „Maky forever“, tak budu řvát smíchy. Honza mi říkal: „Míša je dobrá, ona to pochopí. Jen s ní musím nejdřív promluvit.“

Jak vidíte Markétinu budoucnost?

Plíšková byla jeden čas první na světě, protože měla vysoký průměr výkonů. To má Maky už v podstatě taky a myslím, že ho ještě zvýší. Podle mě neřekla poslední slovo, nějaký grandslam přidá.

Vážně?

Samozřejmě se musí všechno sejít. Káje Muchové to sedlo v Paříži, Maky pak tady. Podle mě by se jí v semifinále se Šwiatekovou hrálo daleko hůř než se Svitolinovou. No a ve finále by to se Sabalenkovou bylo bum-bum, nedostala by se vůbec do rytmu. Zápas s Džábirovou byl příjemnější. Když se pár věcí pospojuje, může vzniknout velký úspěch, což se nestane pokaždé. Ale Maky je dobrá tenistka a může dokázat další velké věci, což je bez debat.