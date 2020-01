Tenisový turnaj v Adelaide přišel o zraněnou jedničku De Minaura

Muži (dotace 610.010 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Paire (5-Fr.) - Sinner (It.) 6:4, 2:6, 6:4

Hurkacz (6-Pol.) - Sonego (It.) 7:5, 6:3

Sandgren (USA) - Venus (N. Zél.) 6:4, 6:3

Monteiro (Braz.) - Norrie (Brit.) 7:6 (7:3), 6:2

Humbert (Fr.) - Ruud (Nor.) 7:6 (7:3), 2:6, 6:3