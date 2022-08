Halepová vyhrála turnaj v Torontu už potřetí, celkově má 24. titul

Třicetiletá Halepová si připsala druhé turnajové vítězství v sezoně a 24. v kariéře. Na turnajích kategorie 1000, druhé nejvyšší po grandslamech, získala devátý titul. Už díky postupu do finále si zajistila před blížícím se US Open po roce návrat do první desítky světového žebříčku, v němž jí nyní patřilo 15. místo.

Šestadvacetiletou Haddadovou Maiaovou, jež letos v červnu vyhrála na trávě v Nottinghamu a Birminghamu své dva první turnaje, dělil jeden set od největšího triumfu kariéry. Na cestě do finále před Plíškovou vyřadila světovou jedničku Igu Šwiatekovou z Polska či olympijskou vítězku Belindu Bencicovou ze Švýcarska, na Halepovou už ale nestačila a prohrála za dvě a čtvrt hodiny.