Veselý dohrál na turnaji v Ču-chaji v prvním kole, nestačil na Harrise

Na tvrdém povrchu v Číně dnes Veselý, momentálně 300. hráč světového pořadí, uhrál v prvním setu při soupeřově podání pouhé dva míče a o osudu sady rozhodl jediný brejk v sedmé hře. Ve druhém dějství český tenista ztratil servis dvakrát, sám si žádnou šanci na brejk opět nevypracoval a Harris, kterému patří v žebříčku 162. místo, ukončil zápas při druhém mečbolu.

Veselý po loňském zranění stehenního svalu startoval po Mallorce teprve na druhé akci ATP Tour a opět skončil hned po prvním utkání. Alespoň jednu výhru zaznamenal ve Wimbledonu a na nedávném US Open to dotáhl až do třetího kola. Na French Open, kde rovněž startoval díky takzvanému chráněnému žebříčku, vypadl v prvním kole.