Rybakinová útočí na Sunshine Double, v Miami se ale na postup nadřela

„Není to jednoduché, měla jsem jen dva dny na adaptaci. Byl to těžký zápas a jsem ráda, že jsem to zvládla. Mohla jsem vyhrát ve dvou setech, ale udělala jsem tam hloupé chyby,“ uvedla v rozhovoru na kurtu Rybakinová. Její další soupeřkou bude ve třetím kole Španělka Paula Badosaová.

Rybakinová se může stát teprve pátou tenistkou, která v jedné sezoně ovládne oba prestižní podniky v Indian Wells a Miami a získá takzvaný Sunshine Double. Loni to dokázala Polka Iga Šwiateková, která na Floridě kvůli zranění chybí. Předtím se to povedlo Němce Steffi Grafové, Belgičance Kim Clijstersové a Bělorusce Viktorii Azarenkové.