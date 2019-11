Co čeká na Berdycha? Žádné plány, žádné cíle. Vyrazí do světa

„Nechci si dávat žádné cíle,“ říká. „Posledních dvacet let jsem měl plán na každý nadcházející den, od probuzení do pozdního večera. A jak se říká, i dobrého se člověk přejí. Nechávám tomu volný průběh. Uvidíme, jestli určité věci přijdou za půl roku, za rok, za dva.“

Byť nedobyl vysněný grandslam, v čahounovi z Valašského Meziříčí se loučí česká tenisová ikona a okamžitě se řadí na čestné místo vedle Ivana Lendla, Jana Kodeše či Petra Kordy. Všichni tito velikáni se ke svému sportu po kariéře dříve či později aspoň na čas vrátili.

Co Berdych a tenis?

„Nemyslím, že by to teď byla jedna z prvních variant,“ pronesl. „Pokud by mě to tak moc lákalo a chtěl bych, možností je spousta, skoro hned. Není problém.“

Ale on zatím nechce.

Jistě, nikdy nevíte – doba a život jsou nejpádnější scenáristé. Když chtěl velký šampion Kodeš na sklonku kariéry ještě vydělávat v Německu, soudruzi ho jmenovali nehrajícím kapitánem pro Davis Cup.

„Já jsem se hraní samozřejmě nechtěl vzdát. Bez obalu přiznám, že šlo i o určité finanční prostředky,“ píše ve své biografii. Co naplat. Nevadilo najednou ani to, že Kodeš neměl nejvyšší trenérskou licenci. „Vyhrál Wimbledon a dvakrát Paříž. A to mi stačí,“ nasměroval ho autoritativně mocný šéf československého sportu Antonín Himl na trenérskou dráhu.

Další grandslamoví vítězové Lendl a Korda se začali věnovat svému početnému potomstvu a vrátili se později, Lendl jako mimořádně úspěšný superkouč Andyho Murrayho.

Anebo jiný příběh: Berdychův souputník a někdejší světová osmička Radek Štěpánek se krátce po svém velkém sbohem shodou okolností stal trenérem Novaka Djokoviče. Neuspěl ani s ním, ani později s Grigorem Dimitrovem, a tak se raduje z malé dcerky a obhlíží podnikatelské příležitosti.

Berdychovy plány jsou jiné.

„Celá kariéra se odehrávala pro mě, já jsem byl středem. Nemám problém s tím, že bude světlo najednou mířit na někoho jiného,“ říká. Kariéru tak nejspíš rozjede jeho manželka Ester, modelka. Dost možná v cizině, třeba New York by se nabízel. A Berdych chce být po jejím boku.

„Někdo by řekl, že jezdit po světě a dělat doprovod zní jako snovej život, ale člověk by to asi nechtěl mít jako dennodenní chleba,“ oceňuje zpětně podporu za svých tenisových let. „Ona mi ten čas dala, byla mi nablízku. Jsem jí hrozně vděčný. Totéž může očekávat ode mě. Pořád je, myslím, dost mladá na rodinu. Může si to vyzkoušet, zažít – a až jednoho dne řekne, že to stačí, můžeme se vrhnout na děti.“

Do té doby chtějí Berdychovi cestovat, třeba po Jižní Americe, a spokojeně neplánovat. Žít bez raket, bez tenisu.

Také z ryze praktických důvodů. „Pokud si jdu zahrát, udělám blbej pohyb a zase si záda zhorším, někdo mě musí narovnat, dát si se mnou práci. Což trvá. Zatím jsem nenašel jinou činnost, kterou bych si tohle přivodil jako při tenisu,“ líčí Berdych.

Kdyby chtěl kupříkladu trénovat, byl by to limit? Ano i ne. „Nemyslím, že dneska je hlavní ukazatel nahrát spolu iks hodin. Na druhou stranu bych musel říci: Super, budeme spolupracovat, ale nepůjdu s tebou na kurt ani jednou. Což jsou pořád řešitelné situace. I to je věc, kterou bych si chtěl s časem osahat. Pořád mám dobrý přehled, jaký dnešní tenis je a kam se vyvíjí.“

Zatím je z něj spokojený pozorovatel. „Na tenis se teď koukám očima fanouška. Což je pro mě jeden z nejlepších ukazatelů, že jsem udělal správné rozhodnutí ve správný čas.“