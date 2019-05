ONLINE: Plíšková a Vondroušová bojují v Římě o semifinále

Karolína Plíšková ve čtvrtek otočila utkání s Američankou Sofií Keninovou. Plíšková vedla 4:2, pak ale prohrála šest gamů v řadě a poprvé ve vzájemných duelech ztratila set. Krizi ale dokázala zažehnat a i díky 12 esům postoupila po výsledku 4:6, 6:4, 6:3.

Vondroušová ve čtvrtek zvládla dva třísetové zápasy. Nejprve i ve druhém vzájemném utkání porazila bývalou světovou jedničku Simonu Halepovou 2:6, 7:5, 6:3 a v osmifinále si pak poradila s Ruskou Darjou Kasatkinovou.

„Byl to asi nejtěžší tenisový den v životě. Nechala jsem na kurtě opravdu úplně všechno. Po druhém zápase jsem měla problémy si sundat i boty,“ řekla.

Nyní nastupuje proti Johanně Kontaové z Británie, kterou v jediném dosavadním duelu loni porazila.

Ósakaová a Federer kvůli zranění odstoupili

První hráčka světového žebříčku Japonka Naomi Ósakaová odstoupila kvůli zranění ruky z turnaje v Římě, do semifinále bez boje postoupila Nizozemka Kiki Bertensová. Devět dní před startem grandslamového French Open nenastoupil do čtvrtfinálového programu ani třetí nasazený Roger Fededer, který se omluvil kvůli problémům s nohou.

„Ráno jsem se probudila a vůbec jsem nemohla pohnout palcem. Když jsem při tréninku zkusila uchopit raketu, pořád to bolelo,“ řekla Ósakaová na tiskové konferenci. „Teď jsem smutná a zklamaná, protože jsem dnes opravdu chtěla hrát. Proti Kiki by to pro mne byl vzhledem k její formě dobrý test,“ dodala jednadvacetiletá Japonka. Bertensová se o finále utká s vítězkou čtvrtfinálového zápasu mezi Markétou Vondroušovou a Britkou Johannou Kontaovou.

Bez ohledu na výsledek turnaje Ósakaová nepřijde o post jedničky. Rumunka Simona Halepová, která v případě celkového vítězství mohla vítězku posledních US Open a Australian Open na trůnu vystřídat, podlehla v druhém kole Vondroušové.

Federer letos na antuce hraje po tříleté pauze a po čtvrtfinálové účasti v Madridu ve čtvrtek v Římě během několika hodin vyřadil Joaa Sousu z Portugalska a po obratu a třísetové bitvě i světovou patnáctku Bornu Čoriče z Chorvatska. Duel proti řeckému soupeři Stefanosi Tsitsipasovi zrušil sedmatřicetiletý Švýcar podle pořadatelů kvůli nespecifikovanému zranění pravé nohy.