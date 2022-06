Dva Češi prošli do semifinále prostějovského challengeru

Kopřiva, jehož soupeřem byl Matheus Pucinelli de Almeida z Brazílie, byl ve svém utkání lepším hráčem a menší problémy měl až v koncovce, kdy proměnil až osmý mečbol.

„Vlastně až do stavu 4:0 ve druhém setu to bylo úplně v pohodě. Výkon byl kvalitní. První dva mečboly to trošku zkomplikovaly, pak začaly pracovat nervy. Ale konec byl dobrý,“ uvedl Kopřiva. „Na čtvrtý pokus se mi letos podařilo na challengeru konečně přejít přes čtvrtfinále, věřím, že tím to ale nekončí,“ dodal Kopřiva.

Svrčina v duelu s Hamadem Medjedovičem napodobil svého zkušenějšího oddílového spoluhráče a rovněž postoupil do semifinále, když využil nevynucené chyby svého protivníka. „Podal jsem mnohem lepší výkon než v předchozím kole. Soupeři se nedařilo. Jeho hra je kvalitní, někdy však nezvládá emoce Díky tomu jsem věděl, že musím hrát o každý míč. Každá povedená výměna mohla znamenat jeho vypadnutí z role,“ přiblížil svoji předzápasovou taktiku Svrčina.

Své následovníky bude už během semifinále sledovat z tribuny trojnásobný vítěz turnaje Radek Štěpánek, bývalý osmý hráč světa. „Byl to můj osudový turnaj, rád se vracím. Z těchto kurtů jsem se přece odrazil do velkého tenisového světa,“ zavzpomínal Štěpánek.