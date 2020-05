Největší bude ten, kdo vyhraje nejvíc grandslamů, tvrdí Lendl

Zatím je na tom v tomto ohledu nejlépe Federer, který má před letošními 39. narozeninami na kontě 20 triumfů. Nadal ztrácí jeden titul a nejmladší Djokovič, současná světová jednička, zvítězil v 17 grandslamových finále.



„Je to každopádně mezi Novakem, Rafou a Rogerem, kdo bude považován za nejlepšího hráče open éry (od roku 1968). Rozhodne počet grandslamových titulů,“ řekl Lendl australské televizní stanici Channel Nine. Doplnil, že před sloučením amatérského tenisu s profesionálním považuje za největší legendu Australana Roda Lavera.

„V tuto chvíli můžete prostě jen říct, že vede Roger. Ale ten závod ještě zdaleka není u konce. Rozhodnuto bude teprve, až všichni tři skončí,“ prohlásil Lendl, sám vítěz osmi grandslamů. Upozornil, že Španěl Nadal je o pět let mladší než jeho švýcarský rival a Srb Djokovič o šest, takže oba mohou hrát ještě dlouho.

Roger Federer a Rafael Nadal při exhibici v Kapském Městě.

Trio velikánů si podmanilo posledních 13 grandslamových turnajů. Jako poslední dokázal jejich dominanci narušit Federerův krajan Stan Wawrinka, který v roce 2016 ovládl US Open.



Zatímco Federer a Nadal jsou miláčky publika, srbský tenista takovou podporu zdaleka nemá. Lendl si ale nemyslí, že by to v diskusích o nejlepším hráči všech dob hrálo nějakou roli. „Nebavíme se tady o tom, kdo je nejpopulárnější, ale kdo je nejlepší. A to se nedá měřit popularitou,“ dodal bývalý československý reprezentant.