Jak je možné, žes ve Wimbledonu neprorazila dřív? ptal se kouč Plíškové

A začaly se dít věci. Vytáhlá Češka, která přiletěla do Londýna bez vzletných cílů, rázně otočila partii se semifinalistkou Roland Garros.

Oprášila dříve tak pádný servis, uvolněně švihala do míčů a pálila je k lajnám. Vrátila se jí jiskra. Čišela z ní pohoda. Kosila sokyně, jež do té doby na londýnské trávě válely. Když Bajin minulý týden viděl tu radikální proměnu, opakoval jí: „Budeme tady hodně dlouho.“

Muž, který pracoval jako sparingpartner i tělesný strážce pro Serenu Williamsovou a coby trenér pomohl Naomi Ósakaové ke dvěma grandslamovým titulům, měl svatou pravdu.

Plíšková se v devětadvaceti protloukla do druhého velkého finále kariéry. V sobotu v něm vyzve světovou jedničku Ash Bartyovou. „Ani nevíte, jak jsem šťastný, že se mé tušení vyplnilo,“ pravil Bajin.

Už na Australian Open si všiml, jak moc Plíšková prahne po jedné ze čtyř nejvzácnějších trofejí: „Ta touha ji ochromovala tak, až vypadala, že je jí vše ukradené.“

Němec narozený v bývalé Jugoslávii ji postupně poznává. Hustí do ní dobrou náladu. Většinu cviků v přípravě podstupuje s ní. Baví se o nákupech i seriálech. Přesto ještě teď při Wimbledonu nad některými věcmi žasne. Kupříkladu po čtvrteční výhře nad Arynou Sabalenkovou se ptal: „Jak je možné, žes tu neprorazila už dřív? Se svým podáním a dalšími údery, které jsou na trávě tak nebezpečné?“



Načež při líčení scénky žurnalistům začal vyjmenovávat její tenisové přednosti od čopů přes voleje až ke kraťasům.

Plíšková při předchozích osmi startech v All England Clubu došla nejdál do čtvrtého kola. Teď tu konečně předvádí, co umí.

Její sebedůvěra rostla. Doprovodila ji až do finále. Bajin doufá, že ji v něm neopustí: „Klíčová je její víra ve vlastní zbraně. Musí si agresivně jít pro vítězství. Nesmí myslet na chyby, na neúspěch.“



Kouč si přirozeně uvědomuje, jak zdatná rivalka se proti Plíškové postaví. Ví o Bartyové jedovatém bekhendu se spodní rotací i o plynulém přechodu na síť a výtečných volejích.

„Ale v první řadě bude třeba, aby Karolína nepodlehla trémě,“ tvrdí. „Může nás utěšit, že ani Ash dosud nebyla ve wimbledonském finále. Doufám, že taky bude trošku nervózní. Uvidíme.“

Uvidíme. V kouzelném příběhu Plíškové a Bajina chybí už jen poslední kapitola.