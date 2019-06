Federer vs. čas. Legenda už poráží syny bývalých soupeřů

Jenže v pátek to bylo - jako už tolikrát v historii - mimořádné, byť se hrálo jen 3. kolo Roland Garros.

„Nemyslete, i pro mě je to výjimečný příběh,“ říkala tenisová legenda, která právě zdolala syna svého bývalého soupeře.

I toto šlo ve fanouškovské tlačenici zkoumat: téměř každý ve věku teenagera ani nebyl na světě, když se v roce 1999 do pařížské dvouhry vydal Roger Federer. Mezi dalšími 127 účastníky, z nichž už nikdo neobráží profesionální turnaje, byl pak také norský tenista Christian Ruud.

Federerovi se postavil Casper Ruud, pokračovatel rodu.

„Táta s Rogerem nikdy nehrál zápas, jen si vybavuje nějaký společný trénink. Oproti řadě jiných lidí už tehdy věděl, že má extrémní talent, i když byl ‚jen‘ velmi nadějným juniorem,“ říkal Nor po porážce 3:6, 1:6, 6:7. „Takže jsem první z rodiny, kdo může říct, že s ním hrál! Je to fakt zvláštní. Vždyť od chvíle, co jsem začal koukat na tenis, jsem Rogera sledoval.“

Pátek nabídl ideální příležitost pro všemožné bilancování. Belgičtí kolegové kupříkladu z bývalé šampionky Kim Clijstersové vymámili ještě dřívější vzpomínku na Federera – vybavila si rok 1998 a rozjíveného kluka s blonďatým přelivem.

„Uznávám, tohle byla chyba,“ bavil se Federer při připomínce svého juvenilního účesu. „Ale jak vidíte, hodná zapamatování!“

Dopsaná sága rodiny Ruudů má další podtext, Federer proti dvacetiletému Casperovi odehrál svůj jubilejní, 400. duel na grandslamu.

„Mimořádná věc. Zvlášť tady, když jsem si na Roland Garros kdysi odbyl premiéru,“ pravil Federer. „Letí to až příliš rychle. Vzpomínám si, jak mě dojalo mé 1 000. vítězství na okruhu. Takže dobrá, čtyři stovky grandslamových zápasů. Ale pořád to není čtyři sta výher, že ano.“ Těch má zatím „jen“ 345, což značí úspěšnost přes 86 procent.

Ale nejsou mu samozřejmé, pořád ještě ne. Ani ta, při níž smáznul ratolest svého exprotivníka.

„Vybavuju si, jak výjimečné pro mě bylo, když jsem se jako dvacetiletý utkal ve Wimbledonu s Petem Samprasem. Vždycky musíte věřit, že máte šanci. Do 3. kola grandslamu se nikdo nedostane jen tak, to vám nestačí mít štěstí. To už za sebou musíte mít dobré zápasy,“ ocenil gentlemansky Ruuda.

Ne, ani sám velký Federer čas neporazí. Ale v průběžném skóre tohoto duelu si připsal další game.