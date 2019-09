Osamocený lev v džungli. Z Velké trojky na US Open zůstal pouze Nadal

dnes 11:58

Zatímco jeho hvězdní souputníci už na US Open skončili, on u sítě mocně slavil. V pravačce Rafael Nadal svíral raketu, zaťal svaly, až mu naběhly žíly a užíval si vítěznou euforii. Španěl se právě probil do semifinále US Open. Jako jediný z členů Velké trojky.