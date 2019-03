Trůnu na dosah. To bych se musela fakt hodně hecnout, říká Kvitová

Důvod? Po bitvě o trofej v Dubaji na anglické tiskové konferenci uvedla: „Nějak se teď rozpadám.“

Naštěstí nikoli doslovně. „Neupadlo mi nic, nic mě nebolí,“ usmála se v pátek v Praze. „Řekla jsem to asi trošku s nadsázkou, po prohraném finále. Měla jsem toho na začátku roku hodně.“

Tou dobou tři akce na třech kontinentech v šesti týdnech, do toho ve vlasti vypovídala u soudu s mužem, který ji podle obžaloby v prosinci 2016 zranil.

„V Dubaji jsem se necítila nejlíp. Jsem strašně šťastná, že jsem si vůbec zahrála finále. Teď už jsem se z toho nějak dostala,“ uvedla.

Po svištivém úvodu roku na trase Brisbane, Sydney, Melbourne, Petrohrad, Dubaj si dopřála pár dní volna. Zaskočila preventivně za slovutným fyzioterapeutem Pavlem Kolářem: „Spíš garanční prohlídka!“

PORAŽENÁ A VÍTĚZKA. Petra Kvitová (vlevo) ve finále turnaje v Dubaji nestačila na Belindu Bencicovou.

V pátek pak v areálu tenisové Sparty poprvé po krátké pauze vzala raketu do ruky: „Pár dnů odpočinku mi prospělo, než zas budu v plné polní.“

Což by se hodilo, protože bude rozhodně o co bojovat. O nic menšího než o trůn.

Jednička? Musím se hecnout

Kvitová v neděli vyráží do USA na takzvaný Sunshine Double. Slunečný dvojboj začíná v kalifornském Indian Wells a pokračuje v Miami: konkurence je maximální, pole stejné jako na grandslamech a v banku pokaždé 1 000 bodů pro vítězku.

V Indian Wells obhajuje triumf jednička Naomi Ósakaová. Matematika je tedy prostá: pokud by Kvitová turnaj ovládla, stane se poprvé v životě žebříčkovou královnou.

Mimořádná věc. I její motivace? „Ne, kvůli pozici jedničky jsem se určitě nevracela. Ani kvůli finále grandslamu, to se vyprodukovalo až postupem času. Pro mě bylo zkrátka nejdůležitější zase soupeřit s nejlepšími,“ tvrdí Kvitová.

Číslo 1 u jména měla dvakrát na dosah v Melbourne, letos a v semifinále v roce 2012. Tam šlo vždy o jeden zápas, v Indian Wells je třeba zvládnout turnaj. „A to bych se musela fakt hodně hecnout,“ usměje se.

Luxusem napěchovaná akce, kterou k dokonalosti piluje desátý nejbohatší muž světa Larry Ellison, je totiž pro ni sportovně zákeřná. „Povrch mi tam úplně nesedí. Je pomalý, skáče to hodně nahoru, k tomu zvláštní balony,“ vysvětluje.

Dočkat se může i v Miami, ale... „Tam je zase velké dusno,“ říká astmatička Kvitová. „Není to moje oblíbená túra, kterou bych extra vyhlížela. Ale rozhodně to neberu tak, že tam jedu jen ‚přežít‘, to bych neměla moc velký elán. Těším se.“

Mezitím ji doma rozradostnila fotbalová Slavia, věrná fanynka tlačí své oblíbence za titulem i za dalšími úspěchy v Evropské lize. Ke sportu přidala kulturu - pro ni vzácnost.

„Byla jsem asi po čtyřech měsících v divadle. Na Lady Oskar s paní Paulovou - výborné, sranda. Ráda bych chodila častěji, baví mě to,“ líčí. „Mám ráda muzikály, komedie, obecně lehčí věci než ty na zamyšlení.“

Za úvodní dva měsíce tenisového roku 2019 toho stihla až až. Loňská zkušenost, kdy jí v druhé polovině sezony došly síly, se nezapomíná: „Už jsem vynechala Dauhá i Fed Cup v Ostravě. Uvidíme, jak to půjde: ráda bych hrála míň, ale je to strašně těžké říct dopředu.“

Ideálem je méně akcí, zato až do konce. Jako v lednu a v únoru - lepší start ještě nezažila. „Nečekala jsem to, ale nejsem v euforii,“ říká. „Hraju tenis a ten mě baví, ať se děje, co se děje. Nedělám si z toho velkou hlavu. Jak říká můj bratranec, je to pudová záležitost. Buď to půjde, nebo nepůjde,“ zažertuje.

Pokud to příště půjde, okrášlí si kariéru mimořádným počinem.