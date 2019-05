Zranění? Už jsem zvládla horší věci, říká Kvitová po skvělé dvouletce

Od chvíle, kdy tu 28. května 2017 znovu naskočila po těžkém zranění ruky, získala osm titulů – nikdo jich za tento časový úsek nedobyl více.

„Neříkám to často, ale jsem na sebe pyšná,“ usmála se 27. května 2019. „Je zvláštní, že uběhly teprve dva roky, stihla jsem toho strašně moc. Že teď nemůžu nastoupit na grandslamu, to se prostě stane. Už jsem zvládla překonat horší věci.“

Kvitová a její tým by od úterka měly v Praze absolvovat další vyšetření. Wimbledon, srdcová akce tamní dvojnásobné české šampionky, startuje za pět týdnů!

Jediná jistota zní: sentiment k londýnskému areálu ani to, že jí travnaté povrchy vyhovují, okolí Kvitové nedonutí spěchat. „Nebudeme nic lámat přes koleno. Snažíme se hlavně chránit její zdraví. Sezona je ještě dlouhá,“ řekl trenér Jiří Vaněk.

Kariéra taky. Jako by snad celý kolotoč potřeboval zastavit.

„Sám jsem se divil, že ruka zatím držela a držela. Ale asi toho opravdu bylo moc,“ popisuje Vaněk. „Zhruba od loňského února neměla Peťa žádné výkonnostní propadáky. Pořád hrála zápasy. Tělo se unavilo, bohužel teď v ten nejmíň vhodný okamžik.“

Na Roland Garros Kvitová v roce 2012 došla do semifinále, jinak zde příliš bodů nesbírala. Ale...

„Neříkám, že jsem měla vyloženě velké ambice, přece jen je to antuka. Jenže každý vynechaný grandslam mrzí,“ líčila. „Musím to brát pozitivně. Odpočinu si, loni byl program hodně našlapaný, letos to budu mít evidentně volnější.“

Ona věří, že svalová trhlina nesouvisí s tím, že její levačka v prosinci 2016 utrpěla těžké řezné rány a že se ji učila ovládat takřka od nuly. Spíš může jít o únavu materiálu, o negativní a bohužel docela častý doprovodný projev vrcholového sportu.

„Povrchy se mění, ruka se neustále namáhá. Je trochu nešikovné, že na turnajích jsou pokaždé jiné balony – jednou těžší, jindy lehčí. Pro každého je to velká zátěž pro organismus,“ soudí Vaněk.

Tenis je tak i pro ty nejlepší těžko plánovatelný. V roce 2018 tým kolem Kvitové přemýšlel, zda není duelů až příliš – jenže to vyplývalo z toho, že na turnajích hrávala závěrečná kola. „Vymyslet ideální plán je strašně složité,“ naráží Vaněk na to, že v roce 2019 pro změnu jeho svěřenkyni může potkat rozvolněnější program.

„Zdraví je alfa a omega. A stejně se ukazuje, jak geniální je Roger Federer. On umí v určitých fázích sezony vynechat nějakou pasáž, aby byl pak schopný hrát svůj nejlepší tenis.“

I pokud by došlo na nevítané vynechání Wimbledonu, ambice Kvitové jsou jasně dané. Víc než na jednotlivé akce se hledí na dlouhodobé cíle.

„Radši jsme opatrní. Zkoušet něco tady nemělo smysl už proto, že šlo o začátek turnaje. Petra není hráčka, co by měla přemýšlet o tom, jestli vydrží jeden nebo dva úvodní zápasy. Chce vždycky ty nejvyšší mety,“ říká jasně Vaněk. „Chytřejší budeme po doktorech v Praze. A sezona se hodnotí na jejím konci. Všechno se v životě děje z nějakého důvodu. Věřím, že jestli je tam někde nahoře tenisový pánbůh, tak to Petře vrátí. Ona si to zaslouží.“

Nejvyšší mety jsou vždy ty grandslamové. Povedená dvouletka Kvitové přinesla řadu rychlých konců, ale i letošní finále v Melbourne. A o dalších se sní.

Ať už přijdou dříve, nebo později.

„Důležité je, aby v sobě měla víru, že už je zdravá, že ruce nemůže nijak víc ublížit. Když to tak bude, nepotřebuje žádnou dlouhou přípravu. Stačí jí párkrát si zahrát, jenom si zase tenis osahat,“ říká kouč Kvitové.

Pařížská stopka by i díky tomu měla být v jízdě rokem 2019 jen dočasným dopravním značením.