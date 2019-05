Jeden úder a měla jsem slzy v očích. Tělo si asi řeklo, líčí Kvitová

V areálu u Buloňského lesíka z toho byl v pondělí dopoledne slušný poprask, vždyť se zcela nečekaně s turnajem rozloučila jeho šestá nasazená – a zároveň vedoucí žena kalendářního pořadí WTA.

Jenže Kvitová vše věděla už dlouhé hodiny předem. „Srovnávala jsem se s tím během noci. Poté, co jsem viděla snímky z magnetické rezonance,“ popisovala na tiskové konferenci.

Vše jí na dálku z vlasti potvrdilo i věhlasné lékařské duo Radek Kebrle, Pavel Kolář. „Mohla jsem si vzít prášky a jít tam, ale zaprvé bych toho stejně možná nakonec ani nebyla schopná – a ještě by se to mohlo zhoršit. Nemá to cenu,“ líčila smířeně.

Co by se všechno mohlo stát?

Než jsem viděla snímky, tak jsem si pořád říkala: Dám si prášky a prdím na to! Je to grandslam a je mi to jedno, prostě hrát půjdu…. Když se to povede, tak teoreticky mám dva dny volno, když se to nepovede, tak co. Ale pak jsem mluvila s paní doktorkou na magnetické a bylo mi jasné, že pokud to potvrdí i pan doktor Kebrle, tak hrát nemůžu.

Co se vám přesně stalo?

Jde o natržení svalu v levém předloktí. V neděli jsem trénovala asi jenom pět minut a zahrála jsem takový normální forhend, ani extra rychlý, ani pomalý – a prostě mi tam něco ruplo. Za ty roky už svoje tělo znám, takže jsem věděla, že něco není v pořádku. Vyhrkly mi slzy do očí a trénink jsem hned skončila. Bylo to každopádně dlouhé odpoledne.

Není to vlastně štěstí v neštěstí? Stát se to v zápase, nejspíš byste měla chuť to překonat...

Kdybych zahrála něco takového, určitě bych to zkoušela a možná by to bylo o to horší. Je to pořád grandslam. Na druhou stranu jsem i v tréninku ruku trochu přestala cítit. Možná bych v utkání odehrála jeden úder navíc, ale nemyslím si, že bych byla schopná dohrát, a už vůbec ne na nějaké úrovni.

Může toto zranění souviset s tím, co se vaší levačce stalo v roce 2016?

Neřekla bych. Jasně, levá ruka je asi nejvytíženější částí mého těla. Od chvíle, co jsem se vracela (poté, co ji pořezal útočník), jsem tvrdě dřela a dělala úplně všechno. Že by zápasů bylo až moc? Kdo ví. Já si nechci stěžovat. Možná si tělo řeklo, že potřebuje trochu volna. Tak ho poslechnu.

Máte s tímto typem zranění nějakou zkušenost?

Měla jsem už natržené svaly, ale spíš na nohách. Na ruce to je poprvé, takže nevím, co to obnáší. Je to sval, ne kost nebo šlacha, to by se mohlo hojit dobře.

Hlavní léčebnou metodou bude klid?

Ano, a to je nejhorší (úsměv). Můžu to ledovat a mít klid, což je u levačky, mé dominantní ruky, těžší. Budu muset víc používat pravačku, ale když jsem měla tři měsíce ruku v dlaze, taky jsem to zvládla.

Věříte, že na turnaje na trávě budete zpátky?

Doufám! Chci být pozitivní. Zatím mi dávají volno na dva až tři týdny. Budu se udržovat v kondici a připravovat se na trávu. Nějaký čas tam je – Paříž trvá dva týdny, pak jsou do Wimbledonu další tři… Myslím, že se to dá zvládnout.

Je variantou vrátit se rovnou v All England Clubu?

Možné je všechno, teď netuším. Nikdo ruku pořádně neviděl, zatím to všichni dedukovali jen podle magnetické rezonance. Takže uvidíme v Praze.