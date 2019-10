Ty jsi legenda. Tentokrát to ale Djokovič slyšel od soupeře

Ta slova padla přímo na kurtu! Millman je pronesl jen pár chvil po poměrně bolestivé prohře, kterou znovu přišel o sen o premiérovém titulu.

„Velmi milé překvapení. Dojalo mě to,“ pravil objekt lichotek Novak Djokovič. „Snažím se být skromný a žít přítomností, zároveň si uvědomuju, že přijde čas, kdy s tenisem skončím - doufám, že po mně zůstane pozitivní dědictví.“

Právě srbský velešampion má nakročeno k tomu, aby si ze závěru roku 2019 udělal svoji osobní show. Dlouholetá sportovní pohádka, v níž hrají ústřední party on, Roger Federer a Rafael Nadal, teď přidává kapitolu, jež by snesla název Rozjetý, nečitelný a zraněný.

Djokovič zamířil z Tokia do čínského mraveniště jménem Šanghaj, na vrchol asijské šňůry s připravenými tisíci body pro vítěze.

Nadal je doma se zraněným zápěstím.

Federer se vrací do akce poté, co sám přiznal, jak ho fyzicky i emočně vyždímal Laver Cup hraný v „domácí“ Ženevě. To Djokovič je v náramné pohodě.

Trénovat Novaka? Paráda!

V Tokiu neztratil ani set, ba dokonce ani jednou nemusel do tie breaku. V Japonsku nenarazil na vyložené bouráky, tím suverénněji si počínal. „Fantastický týden ve všech směrech,“ liboval si. „Myslím si, že hraju rozhodně tenis na vyšší úrovni než v minulých měsících. Snad to udržím i nadále.“

V Šanghaji může na tak zbožňovanou konfrontaci Djokovič vs. Federer dojít až ve finále. Tam by se ukázalo, jak dobré oko (ne)má legendární Goran Ivaniševič, který před letošním Wimbledonem rozšířil Djokovičův trenérský tým.

„Novak je z Velké trojky nejkomplexnějším tenistou,“ pronesl Ivaniševič pro list Daily Telegrapgh. „Z mého pohledu platí, že pokud bude hrát proti Federerovi s Nadalem a všichni tři budou v nejlepší formě, vyhraje Novak osm zápasů z deseti.“

Poměrně odvážná slova - při pohledu do statistik má Djokovič v posledních deseti řežbách s rivaly bilanci sice kladnou, ale zní 6-4. A platí: co zápas, to klenot. Jako letošní srbsko-švýcarské finále v All England Clubu, v němž Djokovič porazil Federera 13:12 v páté sadě.

Novak Djokovič Čísla a zajímavosti 46-8 zní bilance Novaka Djokoviče v roce 2019. Získal 4 tituly, vládl v Melbourne i ve Wimbledonu.

zní bilance Novaka Djokoviče v roce 2019. Získal 4 tituly, vládl v Melbourne i ve Wimbledonu. 10krát vyhrál titul při premiéře na turnaji. Jako teď v Tokiu.

„Žijeme ve věku masivních superhvězd,“ pravil s obdivem Millman. „Nechci vynechat Wawrinku s Murraym, ale je zřejmé, že hlavní role má tohle trio. Někdy zapomínáme, jak ohromně dobří všichni jsou. Proto jsem to celé od srdce na kurtu říkal. Obdivuju je - i kvůli tomu, že jsem sám milovníkem tenisu.“

Po Šanghaji přijdou ještě dva velké spektákly: ATP Masters v pařížské hale Bercy a Turnaj mistrů v Londýně. A Djokovič působí svěže.

„Největší motivace musí přicházet zevnitř,“ řekl v Tokiu. „Turnaje představují deset, maximálně 20 procent vašeho času, zbytek je trénink. Tam potřebujete každodenní motivaci. Pokud děláte něco, co nemilujete, je to dlouhodobě těžké. A mě žene vpřed opravdová láska k tenisu.“

Také Ivaniševič obdivně popisoval Djokovičovu mentální sílu při rutinní přípravné dřině: „Jako trenérovi mi dost usnadňuje život.“

Srb Novak Djokovič pózuje s trofejí pro vítěze Wimbledonu.

Soupeřům tedy nikoli - ale ti s náturou a la Millman zase tolik neželí. Snaží se na maximum, a když je titán srazí na kolena, zatleskají.

„Chtěl jsem, aby to všichni slyšeli,“ vysvětloval Australan po porážce v Japonsku. „A abychom si vážili téhle éry. Bereme to jako samozřejmost, ale ona nebude trvat věčně.“

I proto má každý nezaujatý fanoušek jasno o tom, jaké finále by šanghajské monstrakci slušelo.