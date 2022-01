Nefér, facka do tváře Australanům, špatný příklad pro ostatní. Tenisová komunita velmi nelibě přijímá zprávu, že Novak Djokovič obdržel výjimku z povinného očkování a může hrát Australian Open. „Opravdu nevím, co na to mám říct. Myslím, že kdybych nebyl očkovaný já, tak bych výjimku nedostal,“ přemítal 19. deblista světa Jamie Murray na tiskovce po utkání ATP Cupu.