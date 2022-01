Djokovič uvízl v hotelu pro uprchlíky, kde podávali jídlo s červy a plísní

Na podporu hvězdného tenisty a uprchlíků, kterých je podle australských médií v hotelu zhruba dvanáct, se před budovou shromáždili příznivci se srbskými vlajkami a transparenty.

„Nikdo si nezaslouží takové zacházení, tím méně on. Dát ho do špinavého hotelu, kde s ním nemáme žádný kontakt, je bezprecedentní,“ rozčiluje se Djokovičova matka Dijana pro srbský list Blic.

Se synem se jen krátce spojila a zjistila, že není v dobrém stavu. „Snažil se usnout, ale nemohl. Je v otřesném ubytování. Nějaký hotel pro imigranty plný blech a s otřesným jídlem,“ uvedla.

Srb byl v karanténním hotelu i před loňským Australian Open, kdy ale bydlel v luxusním zařízení v Adelaide. Tehdy museli před turnajem do izolace všichni tenisté, většina z nich včetně Djokoviče ale mohla trénovat. Smůlu měli jen nešťastníci z letadel s nakaženým spolucestujícím.

Nyní Djokovič zamířil do hotelu neplánovaně ve čtvrtek dopoledne australského času poté, co strávil noc ze středy na čtvrtek na letišti v Melbourne, kde mu úřady zrušily víza a zapověděly vstup do země.

Srb sice přicestoval pod příslibem organizátorů Australian Open, kteří mu udělili výjimku z povinného očkování, ale podle pohraniční služby nepředložil potřebné doklady a nesplnil podmínky pro vstup.

Djokovič se s tím ale nesmířil a jeho právníci se snaží získat soudní rozhodnutí, které by mu umožnilo v Austrálii zůstat. Srb zatím nemusí odletět zpět, ale nemá volnost pohybu a nemůže trénovat.

V hotelu stráví minimálně další tři dny, jeho zástupci se s představiteli australského ministerstva pro imigraci dohodli, že před pondělním soudním jednáním nepřijdou žádné kroky k hráčově deportaci.

Soudce případu Anthony Kelly zjišťoval, kdy grandslam začíná a kdy má devítinásobný šampion Djokovič nastoupit k prvnímu zápasu. Je ochoten přijímat od tenisty důkazy na dálku z hotelové izolace, ale upozornil, že se nehodlá nechat svazovat veřejně vyjádřeným požadavkem australského tenisového svazu, aby byla záležitost vyřešena do úterý 11. ledna.

Djokovičův právník Nick Wood považuje za zásadní vyřešit problém s vízem. „Absence víza, pokud je rozhodnutí o jeho zrušení platné, je nepřekonatelnou překážkou toho, aby se pan Djokovič turnaje zúčastnil,“ citovala ho agentura Reuters.

Právní zdroje řekly australskému listu The Age, že Djokovičovi advokáti budou muset upozornit na podstatnou chybu v rozhodnutí o zrušení jeho víza, že by jim nestačilo jen znovu přezkoumat rozhodnutí.

Internetový server Brisbane Times cituje Carinu Fordovou, specialistku na imigrační právo, která uvedla, že Djokovičovi advokáti by měli mít na paměti, že komukoli, kdo má zrušené vízum, může být na tři roky zabráněno znovu žádat o vstup do Austrálie, pokud nemá výjimku.

Další výjimky se přezkoumávají

Stejný portál poté s odkazem na tři anonymní zdroje obeznámené s Djokovičovou dokumentací, kterou se prokazoval na letišti, napsal, že důkazy pro hráčovu výjimku byly minimální a podpořil je pouze jeden lékař.

Server dále píše, že většina Srbových formulářů byla na hlavičkovém papíře od australského tenisového svazu a když pohraniční úředníci požádali jeho a vládu státu Victoria o další dokumentaci, žádnou nedostali.

Zdroj z australského tenisového svazu se pak rozčiluje nad možností, že federální vláda se na známého skeptika vakcíny Djokoviče zaměřila schválně a pod politickým motivem, aby zvýšila svou popularitu.

Djokovič dostal výjimku za dosud nezveřejněných okolností. Posuzovaly ji dvě nezávislé komise, které prý hodnotily případy bez znalosti identity žadatelů. „Jsou to stejné důvody, kvůli nimž může výjimku dostat kdokoliv, jakýkoliv Australan vracející se domů nebo host ze zahraničí,“ řekl výkonný ředitel australského tenisového svazu Craig Tiley.

„Omluvenkou“ může být alergická reakce na vakcínu, myokarditida, špatná odezva na jakékoliv očkování nebo prodělání covidu-19 v posledním půlroce. Právě o posledním jmenovaném důvodu se v souvislosti s Djokovičem spekuluje. Podle Tileyho zažádalo o výjimku 26 tenistů či členů doprovodu a jen hrstka uspěla.

Ve světle Srbova případu tyto osobu znovu prošetřují úřady, oprávněnost povolení přezkoumávají u nejméně jednoho tenisty a funkcionáře.