Kyrgios 2.0: z australského floutka se stal strážce hodnot

Pár měsíců to je – a přesto to působí jako kdysi. Tak jako vzpomínky na svět před koronavirem, jehož se ostatně další Kyrgiosův veřejný výstup týká. „Každé ráno se budím a vidím, jak se po světě dějí další a další kontroverze. Ale co pro mě z toho všeho vyčnívá, to je vidět znovu a znovu Saschu Zvereva,“ napsal Kyrgios na Instagram.

Někdejší zlý hoch tenisu byl pohoršen už ve chvíli, kdy se na jadranské exhibici Novaka Djokoviče hromadně rozšířil covid-19; akci nazval hlupáckou. Zverev, jeden z jejích účastníků, se na sociálních sítích omluvil a slíbil, že vklouzne do dobrovolné izolace... Načež se objevilo video, jak juchá v davu lidí na party na Francouzské riviéře.

Tenisový darebák Kyrgios skoro jako Gándhí. Koná dobro a omlouvá se

Kyrgios z toho šílí. „Když už si troufnete dát na Twitter slova, která vám nadiktují manažeři, o tom, že se na 14 dní izolujete, a ještě se tolik omlouváte, vydržte to aspoň ty posr... dva týdny. Proboha. Chlape! Buď prostě doma s přítelkyní. To mě tak štve. Tenisový svět mě už štve, vážně. Jak moc velkým sobcem lze vůbec být?“

Další na řadě možná bude Dominic Thiem, vítěz bělehradského turnaje Adria Tour, jehož plán po návratu z Balkánu neobsahuje nucené volno, nýbrž exhibici v Kitzbühelu a přípravný turnaj v Nice.

A Kyrgios se zlobí. Zlobí se velice.

Pokračuje tím podivuhodná proměna tenisového Jokera v jakousi hubatější verzi Batmana bojujícího za ušlechtilost a lepší svět. V Kyrgiosově nitru se podle všeho cosi zlomilo ve chvíli, kdy jeho vlast na přelomu roku sužovaly ničivé požáry a zvlášť destruktivní byly pro okolí jeho rodné Canberry.

„Máme nejhorší kvalitu ovzduší na světě,“ líčil zlomeným hlasem a významně se podílel na získávání finančních prostředků pomocí dobročinných tenisových exhibicí.

Austrálie požáry zvládla, velmi dobře se ve srovnání se zbytkem světa popasovala i s koronavirem.

A Kyrgios v něm našel další téma. I proto sdílel křivku srovnávající počet nakažených v západních zemích, na níž až příliš hrozivě vykukuje ta americká, což doprovodil divícím se smajlíkem; v zemi má přitom v létě přijít velký tenisový restart v podobě restrikcemi svázaného US Open. Internetovou zprávu o tom, že se v Americe vzdor riziku nákazy za den opilo 30 tisíc lidí, označil Kyrgios jako „nejspíš nejhloupější věc, jakou v životě viděl“.

Riskuje tím, že pokud bude vést modrý život na sociálních sítích a pak předvede záchvat hněvu či sprostoty na kurtu, bude za prvotřídního pokrytce. Pokud by ale snahu ždímat z okolí to nejlepší vztáhl i na sebe, měl by při svém talentu být vždy mezi favority.

Tedy teoreticky. Vždyť sám začátkem června líčil: „Nevěřím tomu, že by moje tělo vydrželo sedm zápasů, co můžou trvat každý tři až čtyři hodiny. Vyhrávat grandslamy ani není můj cíl. Chci si dělat věci po svém, bavit se. Prostě hrát tenis.“

A taky hlídat, jak si vedou ostatní.