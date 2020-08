Po neúspěchu v Praze vypadla Siniaková v prvním kole i v New Yorku

Turnaj mužů a žen v New Yorku tvrdý povrch Muži (dotace 4 674 780 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Schwartzman (9-Arg.) - Ruud (Nor.) 7:6 (7:2), 6:3

Chačanov (11-Rus.) - Bublik (Kaz.) 6:4, 6:4

Sandgren (USA) - Sonego (It.) 6:3, 7:6 (9:7)

Giron - McDonald (oba USA) 7:6 (7:2), 7:5 Ženy (dotace 2 250 829 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Flipkensová (Belg.) - Siniaková (ČR) 6:3, 6:3

Kontaveitová (12-Est.) - Kasatkinová (Rus.) 6:3, 6:1

Mertensová (14-Belg.) - Petersonová (Švéd.) 6:0, 6:2

Rusová (Niz.) - Van Uytvancková (Belg.) 6:2, 6:3

Zvonarevová (Rus.) - Linetteová (Pol.) 1:6, 6:3, 6:1

Bellisová (USA) - Dodinová (Fr.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:1)