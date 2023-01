Dvojnásobná vítězka Ósakaová na Australian Open hrát nebude, důvod není znám

Vítězka Australian Open z let 2019 a 2021 Naomi Ósakaová letos v Melbourne startovat nebude. Oznámili to na twitteru pořadatelé, aniž by uvedli důvod absence pětadvacetileté japonské tenistky a bývalé světové jedničky.