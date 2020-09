První set byl vynikající, chválí se prostějovský vítěz Majchrzak

„Byl to pro mě výborný týden s nečekaným koncem. Kvůli zranění a vynucené pauze jsem pět měsíců nehrál. Vůbec mě nenapadlo, že v Prostějově vyhraji. Po všech útrapách je to sladká odměna,“ vyznal se Majchrzak. „Mé výkony šly postupně nahoru až do finále. Především první set byl vynikající. Pak se soupeř hodně zlepšil a byla to velká bitva o každý míč,“ dodal prostějovský vítěz.



Andujar si přijel pro obhajobu a pozici nasazené jedničky potvrzoval až do posledního utkání. V jeho závěru sice ve zkrácené hře odvrátil tři mečboly, k obratu to ovšem nevedlo. Čtvrtou možnost k zakončení zápasu už Majchrzak využil.

„Porážku musím přijmout, protože titul si zasloužil soupeř. Jsem ovšem zklamaný. Chtěl jsem zopakovat výsledek z minulého roku, a to se nepodařilo. Třeba se dočkám příště,“ posteskl si 56. hráč světového žebříčku ATP. „Utekl mi začátek, to je vždy špatné. Snažil jsem se utkání otočit, v koncovce druhé sady chyběl kousek,“ dodal Andujar.

Na dobré výsledky musí mladíci navázat

Z českého pohledu bylo pozitivní vystoupení mladých hráčů v průběhu turnaje. Osmnáctiletý Jiří Lehečka postoupil do semifinále se ukáže charakter hráče, zda je schopen v rozhodujících okamžicích zahrát důležité míče a má na to odvahu,“ ocenil nebojácnost české naděje kapitán daviscupového výběru Jaroslav Navrátil.

Uznávaný kouč pochválil i další talentované tenisty. „Dalibor Svrčina s Davidem Poljakem byli kousek od postupu do finále. Zdeněk Kolář v singlu doplatil na těžký los. Ale nezlomil se a vyhrál čtyřhru. To jsou dobré výsledky. Na ně by měli co nejdříve navázat. Náš tenis to potřebuje,“ řekl Navrátil.

Kamil Majchrzak ve finále tenisového turnaje v Prostějově

Nad turnajem kvůli zdravotní situaci ve světě dlouho visel otazník. Pomohlo přesunutí z červnového termínu na září a také striktní dodržování všech nařízení ze strany ATP a hygienických opatření, díky nimž se do ochozů dostali i diváci. „Pořadatelé udělali maximum, aby se turnaj mohl uskutečnit. Opět se prokázalo, že si tato akce zaslouží označení Czech Open. Tak to bylo, je a bude,“ řekl v průběhu finále prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka.

Podvaadvacáté byla v pozici ředitelky Petra Černošková, podle níž byl právě skončený ročník ten nejnáročnější v historii. Vesměs se o to zasloužila opatření kvůli koronaviru. „Někdy jsme říkali, že to není Moneta Czech Open, ale Covid Open. Za den jsem měla třeba sto telefonátů a devadesát devět se týkalo koronaviru. Pořád se probírala čísla nemocných a platnost testů. Věřím, že to bylo naposledy a že příště už budeme řešit zase jen tenis,“ prozradila své přání pro 28. ročník Černošková.