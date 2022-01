Buď jako Novak, říkal si Medveděv. A imitování soupeře? To nebylo schválně

„Po prohraném druhém setu jsem seděl na lavičce a ptal jsem se sám sebe: Co by udělali nejlepší hráči na světě?“ vyprávěl Medveděv. Konkrétně si do hlavy promítl Srba Djokoviče, neboť z borců z Velké trojky se nejčastěji potkával právě s ním.

„Říkal jsem si: Buď jako Novak. Ukaž mu, že jsi lepší. A vyšlo to velmi dobře, viděl jsem se, jak Novak otočil některé zápasy z 0:2, třeba semifinále loňského Roland Garros.“

Stejný kousek nyní zvládl i on sám.

Přestál i Kanaďanův mečbol v koncovce čtvrté sady. Odvrátil jej přímým bodem z podání do bekhendu. „Určitě jsem nebyl tak uvolněný, jak to možná vypadalo,“ vrátil se ke krizovému momentu.

„Honí se vám hlavou: Co když prohraju? Za deset minut můžu být v šatně a měnit si letenky domů. Ale snažil jsem se soustředit na to, kam dám servis. Naštěstí jsem nemusel přes druhý servis, při kterém se vám třese ruka a jen se modlíte, abyste ho dali do kurtu.“

„Přeju si, abych to mohl vrátit a vyhrát jiná řešení nebo aby Daniil nezahrál v klíčových momentech tak dobře,“ litoval Auger-Aliassime.

Kromě vypjatého skóre nabídl zápas i další bláznivé momenty.

Na začátku tiebreaku třetího setu začalo v Melbourne pršet, tenisté tak museli pár minut čekat, než se zatáhne střecha arény. Po této změně se partie začala pozvolna odvíjet ve prospěch ruské světové dvojky.

„Ne, myslím, že zatažení střechy mě neovlivnilo,“ odmítal výmluvy Kanaďan. „Měl jsem potom přece mečbol, zápas byl naprosto vyrovnaný.“

A největší zásluhu na tom měl právě výkon 21letého Kanaďana. Favorita trápil zejména podáním, nasázel 18 es a nabídl jen pět brejkbolů.

Po jednom ze suverénních gamů si Medveděv stěžoval u rozhodčího, že situaci na příjmu mu znesnadňují projekce na velkoplošných obrazovkách, k nimž stál čelem.

„Ukazovali tam Felixův obličej a jak si nadhazuje míč. A těsně předtím, než zahrál podání, to přepli na normální kameru,“ popisoval Rus. „Říkal jsem si: Zatraceně, jak mám zahrát return? Pak to ale změnili a už mě to nerušilo.“

Zkrátka mu zcela stačil jeden rozjetý Felix na kurtu proti němu, nepotřeboval, aby ho dopaloval ještě jeden v nadživotní velikosti. O tom, že se Kanaďan dostal Medveděvovi pořádně pod kůži, svědčí i to, že jinak klidný a tichý Rus začal během úderů hekat.

Na tiskovce po zápase čelil dotazu, zda náhodou nevydával stejné zvuky jako Auger-Aliassime. Medveděv odpověděl sondou do své povahy.

„Když s někým hodně mluvím, s nejlepším přítelem nebo s manželkou, tak začínám být jako oni. Nedělám to schválně, ale oni jsou z toho nervózní. Když mám nového přítele a hodně se s ním bavím, začnu říkat stejné fráze jako on. Takže jsem to rozhodně neudělal schválně. On hekal hodně intenzivně a když jsem začal bojovat, řekl jsem si, že budu hekat taky. Nepřemýšlel jsem o tom, ale když se na to dívám teď, je pravda, že jsem si po některých míčích říkal: Nehekal jsem právě jako on?“

Co tedy od Rusa čekat v pátečním semifinále proti Řeku Tsitsipasovi?

„On tolik neheká, nebo?“ zamýšlí se Medveděv. „Ale jednoručný bekhend hrát určitě nebudu, to se nebojte.“