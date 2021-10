Formu z Moskvy chce Vondroušová prodat v Praze. Cítím se fakt dobře, hlásí

„Teď se cítím fakt dobře,“ raduje se Vondroušová, která se od US Open propracovala k bilanci deseti vítězství a tří porážek. Do semifinále nakoukla v Lucemburku, Chicagu a nyní i v Moskvě.

Díky tomu s očekáváním vyhlíží velkolepou domácí akci družstev, do níž Češky vstoupí v pondělí 1. listopadu proti Švýcarkám.

A k jedničce Krejčíkové se jako druhá varianta z tria Siniaková, Martincová a Vondroušová rýsuje právě 22letá levačka.

„Moc se těším, týmových akcí máme strašně málo,“ povídá 35. hráčka žebříčku. „Myslím, že se těší i ostatní holky. Tady v Moskvě jsem byla s Terkou Martincovou, která je z toho nadšená. Jsme dobré kamarádky, takže je skvělé, že tam budeme spolu. A moc se těším, že to bude poslední akce roku.“



Jste tedy už se zbytkem týmu ve spojení?

Společnou skupinu zatím nemáme, ale s Petrem Pálou jsme všechny v kontaktu furt. Už se to dává celkově dohromady, řeší se i tiskovky a další věci. Příští týden už bychom měly jít do bubliny trénovat, takže se těším, že budeme všechny spolu.

Vy se k týmu připojíte až po Moskvě, kde jste ve čtvrtfinále zdolala domácí Pavljučenkovovou, i když jste v první sadě ztrácela 1:4.

Soupeřka mi ze začátku nedala moc šancí. Hrála výborně a taky dobře podávala a returnovala. Říkala jsem si, že musím vydržet, až bude mít slabší chvilku a využít toho, což se pak stalo. Bylo důležité, že jsem si udržela servis na 4:4. Potom se to lámalo a začala jsem ji přehrávat.

Po osmifinálovém duelu jste si přála hrát útočněji, podařilo se vám to?

Myslím, že to bylo lepší. Že hraju s takovou dobrou hráčkou, mě nutí víc riskovat. Ona do toho docela pálí, takže je důležité ustát první dvě tři rány a pak něco vymyslet a trošku ji rozběhat. To se mi dneska dařilo.

I díky precizním kraťasům.

Jo, platily docela dost. Sice jsem při shodě za stavu 4:2 zahrála jeden šílený, ale ona ho zkazila. Ale ostatní psaly docela dost. Míče tady zůstávají docela nízko, takže je těžké se k nim dostat.

Ve dvou minulých duelech v Moskvě vás trápily prasklé výplety, jak to s nimi bylo tentokrát?

Teď už všechny rakety vydržely, už se to tady zlepšilo. Doufám, že se jim to stejně bude dařit i dál. (smích)

Čtvrtfinále jste stihla odehrát brzy, co plánujete ve zbytku dne?

Určitě půjdu na nějaké fizo a masáž, pak se možná půjdu podívat do města třeba na Rudé náměstí, protože jsem ještě nikde nebyla. Uvidím teda, jaká bude zima, ale zatím je tady docela dobře.