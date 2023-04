Kuzněcovová nařkla Kvitovou z rusofobie. Tenisté politice nerozumí, řekla

Reagovala tak na výrok Kvitové z konce března, který pronesla po postupu do finále turnaje v Miami.

„Záleží mi na lidech a hráčích z Ukrajiny,“ řekla tehdy česká tenistka. „Podle mého názoru by Rusové a Bělorusové neměli startovat ani na olympiádě. Cítím to tak, že olympijské hry jsou tu proto, že nechceme na světě válku. Takže to mi dělá starost. A opravdu jsem ocenila, když je Wimbledon loni nepozval.“

Kvitová tak podpořila Polku Igu Swiatekovou, která se proti startu Rusů a Bělorusů na hrách v Paříži vyslovila už dříve.

Petra Kvitová Miami Open ovládla.

„Mnoho lidí na světě je proti Rusku. Je jasné, že Češi jsou nyní velmi proti Rusům,“ reagovala Kuzněcovová. „Všude na světě je teď propaganda a rusofobie. Myslím si však, že by se do toho sportovci neměli zaplétat. Musí prostě hrát tenis.“

Vzápětí svoji myšlenku rozvinula: „Tenisté politice vůbec nerozumí. Já jí nerozumím, kolegové z reprezentace jí nerozumí. Proč je s tím spojovat?“

Kuzněcovová se narodila v někdejším Leningradu a pochází ze sportovní rodiny. Její otec Alexander trénoval olympijské vítěze i mistry světa v cyklistice, matka Galina Carevová je šestinásobnou světovou šampionkou v tomto sportu. Těsné propojení sportu a propagandy v SSSR a posléze v Rusku sami zažili více než důkladně.

Ruskou agresi na Ukrajině, která stála už tisíce lidských životů, Kuzněcovová pochopitelně nikterak neodsoudila.

„Chápu, když politici hrají tenis, ale ATP a WTA se snaží držet tento sport od politiky dál. A pokud s tímto tématem začneme, mluvme o všech válkách, které probíhaly téměř po celé moderní období v různých zemích, a jejich důsledcích pro sport,“ konstatovala.

Opět samozřejmě bez připomínky, že ruská válka je na rozdíl od jiných vedena zjevným úmyslem zabrat území nezávislé země a provádět genocidu na ukrajinském obyvatelstvu. A nejnověji ústy ministra zahraničí Lavrova i úsilím nastolit nový světový řád.