Dezinfekce, měření teploty. Náklady na tenisový turnaj Ex Pilsen vzrostly

Pondělním úvodním kolem kvalifikací odstartoval tradiční tenisový turnaj juniorů do 18 let Ex Pilsen Babolat cup. Místo tradičního červnového termínu až v září. Ale nakonec se v Plzni hraje! A to i přes náročné organizační podmínky.