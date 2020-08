Giorgiová odvrátila dva mečboly a v Palermu je v semifinále

antuka, dotace 163 103 dolarů

Dvouhra - čtvrtfinále:

Martičová (1-Chorv.) - Sasnovičová (Běl.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3)

Kontaveitová (4-Est.) - Cocciarettová (It.) 6:1, 4:6, 6:1

Ferróová (Fr.) - Erraniová (It.) 6:4, 6:1

Giorgiová (It.) - Jastremská (7-Ukr.) 4:6, 7:6 (7:5), 6:3