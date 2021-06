Jsem tam, kde jsem vždy chtěla být. A je to hustý, září Krejčíková

Máte sérii deseti výher v řadě, na Roland Garros jste v semifinále ve dvouhře i v deblu. Jak to zpracováváte?

Je to příjemné, ale když to začnu moc řešit, nedopadne to dobře. Jsem v semifinále, což je super, ale chci hrát dál, užít si další zápas a znovu předvést maximum. Samozřejmě je těžké to nerozebírat, ale je potřeba soustředit se jen na další zápas. Nic jiného ovlivnit nemůžu.

Jaké jste se během čtvrtfinále cítila?

Vypadalo to, že jsem byla na začátku nervózní, ale soupeřka na mě dobře nastoupila. Ale i když to bylo 0:3, nic jsem si z toho nedělala. Věděla jsem, že jak uhraji game, že se to trochu zlepší.

Také zlepšilo, přesto jste celý první set prohrávala.

I kdybych ho prohrála celý, pořád jsem byla ready, že to nevadí, že budu pořád makat a nedám jí to zadarmo. Aby měla pocit, že ji to bude bolet a že se mnou už v životě nebude chtít hrát.

Když jste ve druhém setu neproměnila pět mečbolů, proběhlo vám hlavou, že můžete zápas ještě prohrát?

Ano, můžu to říct. Říkala jsem sama sobě, že pořád vedu, ale musím zůstat agresivní, jít do toho a pak mi ten zápas neuteče.

Před osmifinále se Stephensovou na vás dolehla úzkost, jak jste se cítila před čtvrtfinále?

Byla jsem super uvolněná a už jsem takové pocity neměla. Když si tím jednou projdete, tak vám to pomůže. Myslím, že před osmifinále to byl jen náročný den, který zkrátka nějak musíte překonat. Na kurtu jsem se pak cítila dobře, nevím, proč jsem takto panikařila.



Ještě před rokem jste úspěchy sbírala hlavně ve čtyřhře, uvažovala jste někdy nad tím, že budete deblovou specialistkou?

Ne, nikdy jsem jí být nechtěla. První grandslam jsme vyhrály, když mi bylo 22 (s Kateřinou Siniakovou Roland Garros 2018), a v tom věku jsem nechtěla být deblová specialistka. Chtěla jsem být top hráčka i ve dvouhře. Tvrdě jsem pracovala, ale bylo velmi frustrující, že jsem se tam nemohla dostat. Nicméně jsem cítila, že když budu pokračovat a zůstanu trpělivá, tak se tam dříve nebo později dostanu.

Teď se vám to plní.

Je moc pěkné, že po mečbolu mohu takto zvednout ruce a užít si ten moment. Cítím, že teď jsem tam, kde jsem vždy chtěla být. A je to hustý.

Ve čtvrtek budete v semifinále hrát se Sakkariovou, jaký zápas čekáte?

Nepříjemná hráčka. Úplně asi není dobré říkat, co si myslím, že na ni může platit, protože si to může někdo přeložit, což bych nerada. Mám ji ráda, je v pohodě, ale jak přijdeme na kurt, tak si nedáme nic zadarmo. Těším se, že to bude další dobrá výzva a že poměřím síly s hráčkou, se kterou jsem na antuce ještě nehrála. Bude to zajímavé a bude to sranda.