Trpělivost s dluhy dochází. Ozvali se čeští MMA zápasníci i raper Rytmus

Vzpomínáte, jaká sláva z toho tehdy byla? Zpěváci proti sobě, Česko vs. Slovensko. Marpo proti Rytmusovi. Konec roku 2018 ale pořádající XFN finančně neustálo. Vysoké výplaty zápasníkům a podivné dohody (i slovní) předznamenaly jeho zlý pád a zadlužení, z něhož se měl vyhrabat až díky novým investorům.



Modní značka Double Red, která sponzoruje například Machmuda Muradova, a obchodníci se zbraněmi z EMAA International dodali peníze. Proto tehdejší šéf Petr Kareš slíbil splacení dluhů.

Dosud se to ale nepodařilo splnit u všech. Redakci iDNES.cz to řeklo hned několik lidí.

„Můžu potvrdit, že organizace XFN Patrikovi Vrbovskému (Rytmusovi) stále dluží polovinu honoráře. Nejsem ale oprávněn částku přiblížit,“ říká jeho manažer Dalibor Frankovič.



Na fotce vlevo je David Dvořák, vpravo Patrik Kincl.

Řádově menší čísla uvádějí čeští zápasníci. 25letý amatérský zápasník Václav Štěpán nemá peníze za účast na turnaji XFN 13 v listopadu 2018: „Jde o blbé tři tisíce korun. Myslím, že pan Kareš ani neví, že mi dluží.“



Peněz se dožaduje i bijec Patrik Kincl, částku ale nepřiblížil. „Vím, že to nikdy nedostanu. Slyším jen výmluvy. Kareš slíbí, že zaplatí, a tím to pro něj hasne.“

David Dvořák, který nyní působí u konkurenčního Oktagonu, se ozval už začátkem loňského roku. Z dluhu osmdesáti tisíc viděl dosud čtvrtinu. „Máme podepsanou dohodu, v níž se Kareš zavazuje vše uhradit do 31. prosince 2019. Nebyl schopný to dodržet,“ řekl o víkendu. „Vše vzniklo v době, kdy byl Kareš jednatelem společností stojících za bývalým XFN, dluh navíc dál narůstá a jedná se o nemálo desítek tisíc korun.“

Polská agentura Artnox Fight Sport dodává: „Doteď nám XFN dříve reprezentované Karešem dluží 1 750 euro pro Mateusze Ostrowského (zápasil v roce 2019 s Martinem Šolcem, ještě předtím prohrál s Vémolou).“

Děláme to čistě, platíme

Organizaci XFN vede od prosince kompletně firma Double Red slovenského majitele Marcela Koleničky, jeho bratr Lukáš se začíná angažovat v promotérských povinnostech. Kareš přešel z pozice šéfa do role zápasníka. Některé dlužné povinnosti převzala firma Double Red, jiné řeší Kareš sám za sebe. A uznává, že dluhů je tolik, že je nestíhá platit.

Faktický šéf Koleničko však říká: „Za tu dobu, co XFN zachraňujeme, jsme ze svého dali statisíce, možná i miliony korun. Zbývá pár lidí, u nichž se to zkomplikovalo, takže se naše jméno zatím napravit nedaří.“

A přibližuje: „U Patrika Vrbovského (Rytmus) jde o nějakých 40 tisíc euro, tam je to zamotané, ale řešíme to. Mohlo se to už před Vánoci splatit, ale za nějakých podmínek na to nekývl. Kincl? Ten se neumí vyjádřit, nekomunikuje, neodpověděl ani na jeden mail, tak co teď vykřikuje? S Ivanem Buchingerem komunikujeme. David Dvořák mě mrzí, požaduje i ušlé zisky, protože měl ve smlouvě čtyři zápasy a nastoupil jen do tří. V den, kdy potvrdí, že ušlé zisky nechce, peníze ode mě ještě ten den dostane.“

Kareš, který se u Dvořáka zavázal dluh splatit do konce minulého roku, ale nestihl to, dodává, že zápasník dostane zbylé peníze (okolo 50 tisíc korun) v dubnu. „David je přesvědčen, že jsem špatný člověk, pořád jsem ale jediný, kdo má zájem o řešení. Strávil jsem rok života snahou o nápravu toho špatného. Dál se již obhajovat nebudu.“

Otakar Petřina (Marpo) a Patrik Vrbovský (Rytmus) na sebe zírají, mezi nimi promotér XFN Petr Kareš

Problém je, že Kareš dávno ztratil důvěru veřejnosti a sním i značka XFN, o čemž svědčí, kolik lidí navštívilo prosincový galavečer v Bratislavě. Prodalo se okolo dvou tisíc vstupenek, tři tisíce lidí si zaplatilo placený internetový přenos, jiní turnaj sledovali přes televizi.

Ať chce, nebo ne, Kareše veřejnost stále vnímá jako představitele XFN, firma Double Red sama výraznou iniciativu komunikovat s veřejností neprojevuje - až nyní, kdy se zápasníci ozvali. A to několik týdnů vyjednává o dalším angažování zpěváka Otakara Petřiny (Marpo) k boxerskému duelu v prosinci v Praze.

Za zápas pod značkou XFN by mohl Marpo dostat i přes milion korun, amatér Václav Štěpán přitom na tři tisíce korun za zápas pod XFN už přes rok čeká.