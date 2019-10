Obchodníci se zbraněmi a víra ve zlámané kosti. To má zachránit XFN

Právě Slovák Kolenička je jako majitel firmy Double Red prodávající boty a oblečení jedním z nových investorů. „Prodáváme do 28 zemí, XFN je pro nás malé sousto, aby nám mohlo ublížit,“ odpovídá na možné riziko, že se XFN za poslední měsíce kriticky zadlužilo a ztratilo důvěru fanoušků.

Další finance přidali čeští podnikatelé Michal Melichárek a Marcel Čermák za společnost EMAA International. Zajímavá je přitom jiná firma, která je na ně napojená - EMAA Defense, v níž podle veřejně dostupných zdrojů figuruje Melichárek sám a která obchoduje s vojenským materiálem. Vše přitom nasvědčuje tomu, že právě on s Čermákem stáli už v červnu za pořádáním turnaje pod názvem Prague Fight Night.

„Jsou to Češi, mladí podnikatelé, pro český trh neznámí,“ prozradil tehdy jednatel Tomáš Rosenberger. Ten samý, který nyní figuruje ve stejné funkci v XFN.

Prodejci zbraní na zaslaný dotaz redakce iDNES.cz do vydání článku neodpověděli, zato Kolenička ochotně vysvětloval. Třeba proč investoval do značky s pošramocenou pověstí. „Je jednodušší obnovit organizaci, která byla ještě před rokem v Česku a na Slovensku největší, než zakládat novou. Asi byste mi nevolal, kdyby značka XFN stále nerezonovala. Žije,“ říká slovenský podnikatel.

V prostředí bojových sportů funguje delší dobu, Double Red sponzoruje několik významných tuzemských MMA zápasníků. Třeba Machmuda Muradova z UFC nebo Davida Kozmu, Davida Dvořáka, Gábora Borároše a Samuela Krištofiče - dosud paradoxně patřící pod přední konkurenční organizaci Oktagon.



Se vstupem Double Red do XFN se může dost změnit. „Každý, kdo je u nás, dostane nabídku na přechod do XFN, ale určitě si vzájemnou spolupráci tímto krokem nebudeme podmiňovat. Je otázka, zda třeba Oktagon neřekne, že jejich zápasníci s námi nebudou moct spolupracovat,“ přemýšlí Kolenička.

Ostatně Krištofič už přechod potvrdil, blízko byl i Borároš, jenž má nakonec zůstat s novou smlouvou u Oktagonu.

Romantickou představou všech zúčastněných je, že XFN opět zaujme a stane se alternativou vedle Oktagonu. Kromě MMA chce totiž nabízet zápasy podle pravidel K1, thajského boxu a evidentně i barmského boxu - tedy brutální verze boje v postoji bez rukavic.

Do konce roku se v barmském boxu utkají právě Samuel Krištofič a Petr Kareš, ještě nedávno oficiálně spolumajitel a promotér zadlužené XFN.

Kareš od únorového počátku krize opakuje, že udělá vše proto, aby fanouškům i zápasníkům dluhy splatil.

Co se stalo s Janem Brčákem? Jan Brčák prostřednictvím firmy Amira Group patřící jeho manželce Haně Vidrmanové před vstupem nových investorů XFN spoluvlastnil. Co se s jeho podílem stalo, nevysvětlil. V sms zprávě se omluvil, že telefon zvednout nemůže a víc nereagoval.

„Jeho kroky jsou mi sympatické,“ říká Kolenička. „Všichni ho nesnáší, ale on dělá vše pro to, aby ostatní uspokojil, aby očistil své jméno. Ve 39 letech nastoupí do tří zápasů, musí zhubnout dvacet kilo a nedostane z nich ani korunu, protože všechny peníze pokryjí ty dluhy. To je pro mě zárukou, že to myslí vážně.“

„Navíc barmský box! Vždyť vyjde rozbitý, zlámaný. Tam určitě budou zlomeniny,“ předpokládá slovenský investor. „Ještě před rokem bylo XFN zárukou kvality, neuměl jsem se rozhodnout, jestli mají větší potenciál oni, nebo Oktagon. Současnost bych neviděl tak tragicky.“

Bude českým a slovenským fanouškům brutální Karešova výzva stačit, aby znovu XFN uvěřili? Na kterých hvězdách chtějí stavět? Prakticky všichni významní zápasníci jsou buď ve světových organizacích, nebo patří konkurenčnímu Oktagonu, který udělal za poslední rok významné pokroky.

„Nemůžu a hlavně nechci nechat XFN padnout,“ tvrdí odhodlaný Kareš.