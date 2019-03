Pro XFN jsme špinavé prádlo, štve zápasníka Dvořáka. Organizaci opustil

A to měl v červnu v pražské O2 areně bojovat o pás šampiona XFN.

Organizace mu slibovala velké loučení v Česku, než přestoupí do kvalitní zahraniční ligy. Dvořák si proto už v prosinci koupil letenky a zaplatil kemp v Thajsku. Navíc se těšil na odměnu za vyhraný duel z prosince proti Ukrajinci Zaku Fatullazadeovi.

Vyhlížel výplatu, která nemohla přijít. Podle promotéra XFN Petra Kareše jde o částku do padesáti tisíc korun. „To není pravda, mám dostat necelých osmdesát,“ odmítá Dvořák nižší sumu.

„Obětoval jsem na kemp všechny peníze, dřu třikrát denně celý týden... Není možné vydržet bez výplaty další čtvrtrok, takže na rychlo sháním brzký zápas. Většina zápasníků žije od koruny ke koruně, proto kromě MMA pracuju doma na stavbě dálnice,“ dodává vystudovaný vysokoškolák.

Přitom o problémech v XFN věděl už v minulosti, jen si vždycky řekl, že je přečká. Obrňoval se trpělivostí, když při komunikaci s vedením čekal na odpověď několik dní, když od kamarádů slýchal, že nemají ani na jídlo.

„Kdyby se k zápasníkům chovali slušně jako k lidem... Oni s nimi naopak zacházejí jako se špinavým prádlem,“ štve Dvořáka.

Po Karlosu Vémolovi, Alexandru Cvernovi, Tomáši Kvapilovi a Jaroslavu Jartimovi je tak Dvořák pátým, kdo XFN v poslední době opustil.

„Nedalo se dohodnout normální cestou, psal jsem maily a zprávy jak Karešovi, tak panu Janu Brčákovi (zčásti financuje XFN, pozn.). Nereagovali. Vždyť doteď se mi nikdo neobtěžoval napsat. Tak jsem se obrátil na právníky a vypověděl smlouvu, která mi končila v květnu. Přišla mi od nich jediná odpověď: Že moje odstoupení berou na vědomí a požádali mě, ať to nikde nezveřejňuju. To jsem samozřejmě akceptovat nemohl, to není správné, moji fanoušci si zaslouží vědět, proč jsem odešel,“ vypráví Dvořák.



Co teď?

Dvořák v Thajsku pokračuje s přípravou a vyhlíží náhradní zápas, ze kterého by mohl další měsíce žít, než podepíše dlouhodobější kontrakt v kvalitní zahraniční lize.

Asie, arabský svět, ale i Anglie, Česko a Slovensko, v těchto světech Dvořák hledá novou organizaci.

Jak paradoxně teď vyznívá, že Dvořák začátkem roku odmítl účast na galavečeru UFC v Praze. Byť z logického důvodu, protože by musel přestoupit z muší kategorie (limit 56 kilogramů) do vyšší váhovky. Se zápasníky z UFC se tak zatím alespoň potkává. V Thajsku trénuje vedle hvězd typu Američana Codyho Garbrandta nebo letos Rusa Petra Jana.