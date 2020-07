Lidi budou zuřit. Ne, jásat! Veteráni týmu Redskins se neshodnou

A ještě větší problém pak je, že oba hovoří o stejné věci – a navíc k ní oba mají stejně co říci, neboť se jedná o bývalé opory klubu amerického fotbalu Washington Redskins. Oba v metropolitní oblasti dokonce vítězili jako spoluhráči.

Název Redskins (Rudokožci) byl v pondělí oficiálně odstraněn – po 87 letech. Vadí, uráží.

Jenže když ESPN oslovila veterány Redskins, rozhodně z toho nevychází jednoznačné hlasování. Ba naopak. Respondenti odpovídají kultivovaně, bez urážek, bez chytání za slovo, bez napadání protistrany. Ale stojí na opačných březích, rozděleni bouřící řekou sporů, která ovládá současnou Ameriku.

„Sorry, ale já týmu budu vždycky říkat Washington Redskins,“ stojí si za svým Bostic, jenž s Greenem slavil v letech 1988 a 1992 triumfy v Super Bowlu a navrch má i titul z roku 1983. „Mám na to skvělé vzpomínky, které nezapomenu do smrti. Nasadit si helmu s klubovými symboly pro mě bylo vždy ctí.“

Sport – navíc NFL jako nejsledovanější z velkých lig – se stává prodlouženou rukou bitevního pole. Spojené státy jsou dávno rozpojené. Tak jako ti, co spolu kdysi kouřili vítězné doutníky a popíjeli šampaňské.

Pro některé je škrtnutí názvu nápravou historických křivd. „Je tu úsvit a nový den. Odráží to dění v naší zemi, obracíme hodně stránek,“ řekl šampion z roku 1983 a další bývalé eso, Rick Walker. Jiní ale nevidí stránky dějin v pohybu, nýbrž v plamenech.

A vadí jim to.

Tak co z toho si vybrat?

„Každý člověk je jiný. I já byl na logo hrdý – a chlapi, když jsem ho spatřil poprvé, myslel jsem, že je to černoch!“ v naší Afroameričan Walker aspoň trochu odlehčení do příliš horkých letních dnů. „Ale taky si vzpomínám, jak mi jednou v letadle jeden původní Američan říkal, že mu to přijde urážlivé. Takže pokud současný název narušoval něčí lidská práva, budu jen šťastný, když se tým nově bude jmenovat třeba Warriors nebo jakkoli jinak.“

Potíž je pochopitelně v tom, že jakkoli jsou oba tábory schopné předkládat řadu platných argumentů a celkově si své postoje zvládnou v plamenných debatách obhajovat, „oficiální pravda“ už je jen jedna.

Redskins zmizeli, protože to bylo nutné, tečka.

Majitel klubu Daniel Snyder přitom ještě v roce 2013 říkal pro USA Today: „Název nikdy nezměníme. Takhle prosté to je. A to NIKDY tam můžete dát velkými písmeny.“

Nyní je z nikdy – slovy filmové klasiky – navždy. Soudě dle fanouškovských reakcí na klubovém Facebooku to není změna právě vítaná. Ale je neodvratná. Znamená to tedy, že nosit dříve helmu s indiánem teď člověka nálepkuje jako rasistu?

„Já tedy doufám, že všichni z nás můžeme být dál hrdí na to, co jsme dokázali,“ řekl další z šampionů Redskins, Brian Mitchell. „Dělali jsme přece pouze svoji práci. A za to bychom se neměli stydět.“