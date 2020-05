Jak uctít zastřelenou dceru. V kleci UFC za zavřenými dveřmi

Veřejnost proto sledovala nešťastného otce, jenž se vrací do klece, aby za své dítě vybojoval velké vítězství. Televize ESPN natočila ve spolupráci s UFC i Harrisovou rodinou dokument plný emocí a vzpomínek, on sám v něm otevřeně vypráví o pocitech.

„Byly dny, kdy jsem se nechtěl ani vzbudit. Tak jsem pil. A když jsem viděl toho chlapa u soudu, chtěl jsem přeskočit zábradlí a zabít ho. Jen tak tak jsem se udržel.“



19letou Aniahu Blanchardovou unesli na konci října 2019 v jejím autě po cestě do školy. V něm ji také zastřelili a tělo schovali v lesích Alabamy. Policie následně zatkla podezřelého muže. Jistý Ibraheem Yazeed se k vraždě přiznal, Blanchardová se podle něj měla před zastřelením sama po zbrani natahovat. V červnu bude ve Spojených státech čelit rozsudku, hrozí mu trest smrti.

Harris i přes těžký úděl osudu souhlasil s nedělním zápasem proti Alistairu Overeemovi, aktuálně devátému nejlepšímu muži žebříčku UFC těžké váhy do 120 kilogramů.

„Přece se na rodinu nevykašlu. Na ni...“



V samotném zápase stačily Harrisovi přidat možná dva údery a vyhrál by překvapivě už v prvním kole. Overeema dostal do vážných problémů, jenže rozhodčí se rozhodl prozíravě a neuspěchaně - nechal duel pokračovat a dal šanci Overeemovi se vzpamatovat.

Podívejte se na Harrisovu výtečnou pasáž:

„Byl jsem ve velkých problémech,“ uznal 40letý Overeem následně (narozeniny oslavil v neděli - amerického času - na ošetřovně těsně po půlnoci).

Z obrany zvládl přejít do útoku, povalil Harrise na zem a držel ho v nepříjemné pozici, čímž ho enormně fyzicky vyčerpal.

Entuziasmus z Harrise rychle vyprchal.

A ve druhém kole pod náporem padl k zemi a prohrál na technický knokaut.

„Výhra, prohra... Už jen to, že se ukázal v kleci pro něj znamená úspěch. Podle mě nemá nikdo tušení, co se mu od podzimu honí hlavou, jak se se smrtí dcery vyrovnává,“ říká prezident UFC White. „Dostal Overeema do problémů, jenže asi později sám uzná, že to pak se snahou o ukončení přehnal. Měl zpomalit. Poučí se.“

Nizozemec Overeem naproti tomu pokukuje v poslední fázi kariéry po titulové šanci. Šampionem je Stipe Miocic, jenže ten teď vystoupil na několik měsíců z role zápasníka, protože mu v Ohiu zavřeli tréninkové centrum a jako hasič pomáhá v Clevelendu v boji proti pandemii koronaviru.

UFC uvažuje, že by mu titul odebralo a dalo šanci jiným, aby se o něj porvali.

S koronavirem souvisí i další problém - deník NY Times v týdnu přinesl informaci, že UFC porušuje vlastní bezpečnostní protokol a jeho zaměstnanci v čele s prezidentem Whitem nedodržují nošení ochranných pomůcek.

White si ale dál stojí za tím, že jeho organizace odvádí dobrou práci: „Nikdo se nenakazil. To je skvělé ne? Prožili jsme úžasný víkend, taky jsme na něm tvrdě dřeli.“

Další turnaje UFC nezveřejnilo, ale obecně se počítá s tím, že je uspořádá během léta buď ve svém centru v Kalifornii, Arizoně nebo na záhadném soukromém ostrově v mezinárodních vodách, kde údajně staví zázemí.

Overeem ukončuje zápas: