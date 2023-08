Polanský s Tomanovskou vypadli na turnaji WTT v Olomouci v semifinále

V předchozích kolech si Češi poradili s turnajovým dvojkami Cedricem Meissnerem a Yuan Wan z Německa (3:1) a rumunskou dvojicí Andrei Istrate, Adina Diaconuová (3:0).

„Teď po zápase jsme pochopitelně zklamaní, ale jinak si uvědomujeme, že tohle je krásný úspěch,“ citoval Polanského svazový web.

S Tomanovskou absolvovali teprve druhou společnou akci - na předchozím turnaji WTT Feeder v Havířově vypadli v prvním kole - a mohli by se v mixu pokusit o postup na olympijské hry.

„Klape nám to spolu. A to jsme absolvovali asi jen dva tréninky. Ale za stolem do sebe nenarážíme, známe své styly a víme, co ten druhý hraje. Takže bych řekl, že jsme na dobré cestě,“ konstatoval Polanský. „Uvidíme, na jaké turnaje se vůbec dostaneme. Na kategorii Feeder to určitě půjde, ale tam je málo bodů. My potřebujeme hrát na turnajích vyšší kategorie a tam vyhrávat,“ dodal.

Ve dvouhrách bylo maximem domácích hráčů v Olomouci třetí kolo, ve kterém v boji o čtvrtfinále ztroskotali Lubomír Jančařík, Tomáš Martinko a Hana Matelová. Tomanovská se Zdenou Blaškovou vypadly ve čtvrtfinále čtyřhry, poté co v prvním kole překvapivě vyřadily nejvýše nasazený česko-slovenský pár Matelová, Barbora Balážová.