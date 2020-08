Jsem nadšená, řekla triatlonistka Kuříková po prvním titulu

V celkovém pořadí se musela sklonit jen před zahraničními účastnicemi: vítěznou Caroline Pohleovou z Německa, kterou na závod do Česka sama zlákala, a slovenskou reprezentantkou Romanou Gajdošovou.



„Samozřejmě jsem chtěla vyhrát, ale i takhle jsem nadšená. Mistrovský titul jsem ještě nikdy nezískala a je to pro mě obrovská čest,“ usmívala se v cíli Petra Kuříková.

V plavecké části potvrdila pověst skvělé plavkyně Němka Pohleová. Po zdolaných 1500 metrech v areálu Nový rybník vybíhala s patnáctivteřinovým náskokem na Kuříkovou.

Čtyřicetikilometrová cyklistika, která se jela bezhákovým způsobem a byla rozdělena do čtyř okruhů, však pořadím výrazně zamíchala. Německá závodnice udržela první místo, Kuříkovou však předstihly tři soupeřky. „Holky byly na kole silnější, především z kopce mi hodně ujížděly. Sváděla jsem mentální souboj sama se sebou a trochu jsem doufala, že to v běhu ještě stáhnu, ale ztráta už byla velká,“ řekla Petra Kuříková.

V desetikilometrovém běhu se však jablonecká rodačka rychle propracovala na třetí místo, které si bezpečně hlídala až do cíle. V redukovaném pořadí mistrovství republiky to znamenalo český titul.

V posledním okruhu běžecké části rozhodla o svém vítězství Caroline Pohleová. „Jsem moc ráda, že jsem si zase po roce mohla zazávodit. Triatlon Příbram byl jediný závod, který jsem v tomto období v celé Evropě našla, tak jsem si řekla, proč bych ho nezkusila. A teď z něho mám skvělý pocit, užila jsem si hlavně jeho skvělou atmosféru,“ řekla elitní triatlonistka.

Program triatlonu letos výrazně naboural koronavirus. Kvůli špatné epidemiologické situaci musely být například zrušeny evropské šampionáty. Další velký závod čeká Petru Kuříkovou v září v Karlových Varech, kde se koná podnik Světového poháru slibující špičkové obsazení. V minulém roce tam dokázala vybojovat skvělé čtvrté místo.

Pro osmadvacetiletou jabloneckou rodačku je však prioritou odložená olympiáda v Tokiu, která by se měla uskutečnit příští rok. S kvalifikací si dělat hlavu nemusí, protože si účast téměř jistě vybojovala s předstihem. „Nerada nechávám věci na poslední chvíli. Poučila jsem se již z předešlého olympijského cyklu. V průběhu necelých dvou let se mi dařilo sbírat body průběžně. Proto teď nejsem ve stresu, že se závody ruší a není možnost sbírat body,“ řekla Kuříková v rozhovoru pro server welovecycling. com.

Z Jablonce se před časem přesunula do Curychu, kde trénuje pod vedením skotského trenéra Gordona Crawforda. V úvodu letošního roku se švýcarskou reprezentací absolvovala třítýdenní soustředění v Jihoafrické republice.

Po příchodu koronavirové pandemie se načas vzdala kontaktu s rodinou a zůstala ve Švýcarsku, kde mohla téměř bez omezení trénovat cyklistiku i běh. „Možnost ježdění na kole venku je pro mě tím největším profitem, který jsem v Česku postrádala. Pocházím z Jablonce, kde bývají náročné zimní podmínky. Sníh se tam vždy držel dlouho a kvalita silnic tomu odpovídala. Když se jdu projet v okolí Curychu, téměř se nedostanu do kontaktu s auty. Mám svoje oblíbené okruhy vedoucí po cyklistických stezkách, kde mají auta zakázaný vjezd,“ konstatovala.