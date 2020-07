Nechtějí uznat, že něco umím. Na steroidech nejsem, říká zápasnice Bledá

Přestože se všechny výsledky z „Undergroundu“ kvůli upraveným pravidlům zapisují pouze jako exhibice, a nikoliv profesionální duely MMA, z Bledé se během posledním pár týdnů stal nejpropíranější člověk bojových sportů. Pokud tedy nepočítáte Karlose Vémolu s jeho výroky o homosexualitě.

Bledá vystoupala pyramidou ženské váhovky do 61 kilogramů přes navrátilkyni z UFC Lucii Pudilovou a Magdalenu Šormovou, načež v sobotu v Brně přetlačila v česko-slovenském finále i Szabovou.

Teď ji čeká přechod od amatérů k profesionálům, na stole jí leží nabídka od domácí organizace Oktagon.

Už jste zahodila přívlastek „amatérská“?

Popravdě ne, pořád se tak cítím, vždyť mám za sebou teprve tři zápasy, a to se ani nepočítají do oficiálních statistik.

Vaše budoucnost je ale jasná, ne?

Konečně přejdu mezi profíky, tak doufám, že se mi bude dařit dál. Mám jednu nabídku na září od Oktagonu, ale potvrzené to ještě není. Já osobně doufám v zahraniční soupeřku, chci se posouvat.

Jak strávíte další dny po výhře?

Když budu moct chodit, vyvenčím psy. Když ne, tak budu jen jíst a hrát na počítači. A taky mám co oslavovat, já nikdy nic neslavím, ani osmnácté narozeniny, ale tohle je největší úspěch mého života.

Přitom k němu kvůli zdravotním problémům málem vůbec nedošlo.

To teda, minulý týden jsem si zablokovala krk a první dny jsem si byla jistá, že rozhodně nenastoupím a odvolám to. Ale mám skvělej tým, doktoři a fyzioterapeuti mě zahojili. Starali se úžasně a ve středu jsme řekli, že do toho jdeme.

Jaké máte ze zápasu dojmy?

Byla to tvrdá bitva, poprvý jsem zažila přestřelku. Všechno mě bolí a asi se hned tak nenajím, protože mě bolí čelist. Mám co zlepšovat, ale jinak jsem spokojená a šťastná. Ukázala jsem, že se nevzdávám, a to jsem byla několikrát ve velkých nesnázích.

Nepochybovala jste, že vám bodoví rozhodčí vítězství přiznají?

Mně trenér André Reinders po druhém kole říkal, že jsem obě vyhrála, taky jsem to tak cítila, takže jsem před třetím zpomalila. Nechtěla jsem se moc hrnout.

Před pár dny jste zveřejnila negativní výsledky dobrovolného testu na doping, proč?

Víte, když po dvou zápasech pročítáte komentáře na sociálních sítích a pomalu šedesát procent je o tom, že jsem na steroidech, tak vás to štve. Nikdo nechce uznat, že něco možná i umím, raději hledají jiné věci. Že Pudilová nebyla ve své kůži, Šormová chodí normálně nižší váhovku... Co si asi najdou teď.

Promotér Ondřej Novotný o vás mluví jako o Popelce.

Pořád se mi to nelíbí a nějak to překousávám. Nevím, moc to ke mně nejde, nejsem pohádkový typ. Ani jsem Popelku nikdy neviděla.

Vyhrála jste pět tisíc eur, co s nimi?

Čekám na zarezervované auto, abych mohla dojíždět na tréninky, něco dám do baráku, splatím dluhy z předchozích příprav a zbytek investuju do sportu.