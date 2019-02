Brady bude s New England útočit na rekordní šestý triumf v Super Bowlu

Patrioti mohli rekord vyrovnat už loni, ale v Super Bowlu prohráli s Philadelphií. Letos se do finále dostali potřetí za sebou a podeváté za posledních osmnáct let.

Pokaždé u toho byl trenér Bill Belichick a hvězdný quarterback Tom Brady, který i v jednačtyřiceti letech stále zůstává hlavním tahounem ofenzivy. S pěti tituly se dosud dělí o rekord s Charlesem Haleyem.

„Láska ke hře a snaha být neustále nejlepší možnou oporou pro mé spoluhráče jsou pro mě hlavní motivací. A navíc miluju výhry. To je důvod, proč jsem opět tady. Vyhrát,“ prohlásil Brady.

Ve finále vyzve hrající legendu na souboj naopak teprve čtyřiadvacetiletý quarterback Jared Goff, jemuž bylo sedm let, když Brady hrál poprvé finále. Nyní Goff hraje třetí sezonu, ale už potvrzuje naděje v něj vkládané, když si ho Rams v roce 2016 vybrali v draftu jako jedničku.

V základní části měl dokonce lepší statistiky než Brady. A dostal Rams do prvního finále od roku 2001. Navíc bude čtvrtým nejmladším quarterbackem v historii Super Bowlu. Je o 72 dní mladší než Brady při prvním startu ve finále. „K Bradymu vzhlížím hodně dlouho a nyní mám šanci hrát proti němu o titul,“ řekl Goff.

Jedna z nejsledovanějších sportovních událostí roku začne v Atlantě v pondělí v 0:30 SEČ. Přímý přenos odvysílá stanice Sport 1.

Vzhledem k rozdílnosti divizí na sebe oba celky narazí poprvé od prosince 2016. Tehdy Goff jako nováček prohrál s Bradym 10:26. „Myslím, že je mezi oběma více podobností než rozdílů,“ řekl cornerback Aqib Talib, který v kariéře hrál s Bradym a nyní i s Goffem.

Další hvězdou Rams je obránce Aaron Donald, který předvedl nejvíce skládek soupeřových quarterbacků v sezoně. V útoku pak Goffovi hodně pomáhá výborný běžec Todd Gurley, který je se 17 touchdowny nejlepší v celé sezoně. Důležitou postavou je také kopáč Greg Zuerlein, který patří k nejlepším v soutěži a zařídil i postup do finále. Patrioti se vedle Bradyho hodně spoléhají na tight enda Roba Gronkowského a chytače Juliana Edelmana a Jamese Whitea.

Rams může psychicky pomoc fakt, že svůj jediný Super Bowl vyhráli v lednu 2000 právě v Atlantě, kde se hraje i letos. Tehdejší Georgia Dome však byl už zbourán a nahrazen moderní arénou Mercedes-Benz Stadium pro 71 tisíc fanoušků, která byla otevřena v roce 2017 a vyšla na 1,7 miliardy dolarů (asi 38 miliard korun).

Očekává se, že Super Bowl přinese za víkend do městské ekonomiky až 400 milionů dolarů (asi devět miliard korun), protože do akcí spojených s finále včetně koncertů a párty by se mělo zapojit jen v Atlantě až milion lidí.