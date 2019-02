O Super Bowl se utkají Los Angeles Rams a New England Patriots

Zvětšit fotografii Radost amerických fotbalistů Los Angeles Rams. | foto: AP

led 21 2019

O třiapadesátý Super Bowl pro vítěze ligy amerického fotbalu NFL se 4. února utkají Los Angeles Rams a potřetí za sebou New England Patriots. Rams v semifinále play off porazili New Orleans 26:23 po prodloužení. Také Patrioti potřebovali k postupu přes Kansas City prodloužení, ve kterém zvítězili 37:31.

Rams si zahrají Super Bowl počtvrté v historii a poprvé od roku 2002. Dosud jediný triumf získali v roce 2000. Patrioti jsou s jedenácti účastmi nejúspěšnějším celkem soutěže. Poslední z pěti titulů získali před dvěma roky. Za posledních pět let chyběli ve finále jen jednou. V New Orleans, které bylo nejlepším týmem divize NFC, prohrávali Rams už 0:13, ale dokázali se vrátit do zápasu. A 15 sekund před koncem vyrovnal Greg Zuerlein kopem dlouhým 48 yardů. Hrdina zápasu Zuerlein pak rozhodl i prodloužení ještě delším kopem 57 yardů, tedy téměř z poloviny hřiště. Celkem trefil všechny čtyři své kopy. Patrioti těžili ze hry svého zkušeného quarterbacka Toma Bradyho, který naházel 348 yardů a připravil čtyři doběhy pro Sonyho Michela a Rexe Burkheada pro touchdowny. Kansas dohnal poločasovou ztrátu o 14 bodů a osm vteřin před koncem přesným kopem poslal zápas do prodloužení. V něm Patrioti předvedli velmi dobrý útok, neustále se přibližovali a nakonec Burkhead doběhem zařídil vítězství a postup. Super Bowl se odehraje v pondělí 4. února od 0:30 SEČ v Atlantě, kde Rams získali svůj dosud jediný titul. Tradiční poločasovou show obstará skupina Maroon 5.