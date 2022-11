Využívám toho, že se teď cítím dobře, hlásí stolní tenista Martinko

Rozhodující třetí bod vybojoval pro Brod dvacetiletý Tomáš Martinko, který udolal Radima Morávka 3:0. „Myslím, že jsme měli zápas s Ostravou hned od začátku pod kontrolou,“ radoval se Martinko.

Pro vás osobně měl ale právě tento duel asi trochu zvláštní příchuť, vzhledem k tomu, že z Ostravy pocházíte. Nebo se pletu?

Máte pravdu, však jsem byl taky po dlouhé době a dlouho před zápasem pořádně nervózní. Naštěstí potom při samotném utkání už to bylo všechno v pohodě.

Radima Morávka jste měl tudíž dobře načteného?

Je to tak, trénoval jsem s ním tři roky, takže jsem na něj asi nejvíc věděl, co hrát. A taky myslím, že jsem využil toho, že se zrovna teď cítím dobře.

Což bylo mimochodem znát i v Düsseldorfu, kde jste si skvěle poradil s favorizovaným Švédem Antonem Källbergem...

Popravdě jsem ještě nijak neanalyzoval, jak je možné, že jsem ho porazil. (usmívá se) Prostě jsem se cítil dobře, víc k tomu nemám co říct.

Jste jediným hráčem, který dokázal v letošní sezoně pokazit Borussii čisté konto. Ať už v rámci Ligy mistrů, Německého poháru, či jejich nejvyšší soutěže. To musí být příjemný pocit...

Určitě jsem za to moc rád. Dokázal jsem si, že můžu hrát s každým. Je to pro mě motivace do další práce. Uvidíme, co bude dál.

Už jste se nějak za svůj výkon v Německu odměnil?

Ne, to vůbec. Sotva jsme přijeli, už jsme zase hráli extraligu, takže je málo času. Navíc o odměně to přece není.

A co svatomartinská husa, na kterou majitel klubu Miroslav Jinek pozval celý tým po výhře nad Ostravou?

(směje se) No jo, vlastně vidíte, takže přece jenom aspoň něco.

V úterý vás čeká v Lize mistrů domácí zápas s polskou Bogorií a ve čtvrtek přijde na řadu odveta s Düsseldorfem. Prý už je prodáno přes tisíc vstupenek. To vypadá na pořádné peklo...

Už v Německu nám fanoušci vytvořili parádní atmosféru a teď to bude ještě mnohem lepší. Když v takové atmosféře prohráváte, nikdy zápas nevzdáte, protože vám to fanoušci prostě nedovolí.