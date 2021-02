S nasazením o nasazení. Před play off touží v Chebu po druhé či třetí příčce

Tabulka je ovšem hodně vyrovnaná. Kromě suverénního a už jasného vítěze základní části HB Ostrov Havlíčkův Brod má druhý TTC Ostrava dva body náskoku na dvojici Havířov, Cheb, tři na pátý KT Praha a šest na KST Ostrava. V dostřelu je ještě sedmý Hradec Králové.



„Mezi druhým až sedmým místem je to otevřené, všichni soupeři jsou vyrovnaní a v play off bude záležet na momentální formě. Nejhorší je být osmý a hrát čtvrtfinále proti Havlíčkovu Brodu. Nejlepší výchozí pozice je z druhého, třetího místa, protože následně v semifinále by jste nemuseli narazit na Havlíčkův Brod,“ přemýšlí Gavlas.

V pátek hraje Cheb v Hradci a další dva zápasy až 12. března, kdy hostí TTC Ostrava, a 18. končí v Liberci. Hradec by měl být k poražení.

„Je otázka, v jaké sestavě nastoupí, měli marodku, jejich nejlepší hráč Crha byl od nového roku zraněn s pohmožděným kotníkem. Uvidíme, jestli už nastoupí a od toho se hodně odvíjí jejich síla. Pokud hraje v plné sestavě, je nepříjemný. Naštěstí k nám, k prvnímu vzájemnému utkání, přijeli v obměněné sestavě a vyhráli jsme celkem jasně.“

Všechno se v mužstvu Chebu odvíjí od výkonů Antonína Gavlase, vždy se předpokládá, že vyhraje oba své zápasy a ten jeden bod potřebný k vítězství někdo z ostatních přidá. Jenomže na něm se projevila tréninková pauza kvůli tenisovému lokti, který si přivodil začátkem října v zápase s Hodonínem. Od té doby tři měsíce, využil nucené pauzy, byl v klidu bez tréninku, pouze chodil do posilovny. Doufal v to, že se mu to zahojí.

„V zápasech, co prohrál, bylo vidět, že mu chybí herní jistota. Nyní už je zpět ve formě a bude to dobré. Proti slabším soupeřům to nejde poznat, ale je to samozřejmě poznat v koncovkách s vyrovnanými hráči, co patří k lepším v lize. Od půlky ledna už trénuje naplno,“ uklidňuje Petr Gavlas.

A tak od restartu soutěže začátkem ledna sbíral body nejvíce David Štěpánek. „V tuto chvíli velká podpora, tak se rozehrál, že věřím, že je schopen nějakých překvapení i proti těm nejlepším. Je to jen dobře před posledními třemi koly i play off,“ těší Gavlase.

Na pozici trojky bývá některý z mladých Jakub Slapnička, Šimon Jadrný a Ondřej Květoň. „Nejlepší výkonnost má neustále Květoň a jsem rád, že to tak vyšlo, že může nastoupit do zbývajících tří utkání a věřím, že se mu podaří zase někoho porazit a přidá bod,“ dodává Petr Gavlas.