Havlíčkobrodský cíl je jasný: splnit šéfovi sen o mistrovském titulu

„Samozřejmě jsem byl spokojený. Především s výkonem Radka Skály, který porazil hodonínskou jedničku. Udělal mi tím velkou radost,“ chválil trenér Bohumil Vožický po výhře 3:0 osmnáctiletého benjamínka svého týmu.



Skála dostal v Hodoníně přednost před zkušeným Tomášem Treglerem, kterému ovšem volno absolutně nevadilo. Naopak, přivítal ho.

„Takhle zněla dohoda už před sezonou, že odehraju jen pár zápasů proti silnějším soupeřům, jinak že bude nastupovat právě Radek. Myslím, že to funguje velmi dobře,“ hlásil Tregler. „Navíc, já si vždycky rád odpočinu,“ dodal s úsměvem.

Třicetiletý rodák z Berouna totiž nastupuje ještě v profesionální TT STAR Series 2021 a zatím poslední čtrnáctý turnaj ovládl. Ve finále v souboji dvou bývalých českých reprezentantů a hráčů pražského El Niňa porazil Tomáše Konečného 3:1 na sety.

Už v pátek večer ovšem čeká na Treglera další extraligový zápas. S havlíčkobrodským HB Ostrov nastoupí v Praze proti domácímu El Niňu.

„Teď už budu hrát pořád. Jak proti El Niňu, tak i v sobotu s KT Praha. A potom taky s Hradcem Králové a Ostravou,“ připomněl nejbližší program brodského A-týmu, kterým skončí základní část extraligy. Následovat pak bude play off.

„Právě proto budu teď hrát co nejvíc, abych se na něj dobře připravil,“ uvedl Tregler.

Cíl HB Ostrov se od začátku sezony absolutně nemění, tým kolem šéfa klubu Miroslava Jinka chce extraligový titul.

„Přesně tak, to by si Míra přál ze všeho nejvíc a my uděláme maximum, abychom mu to přání splnili. Myslím, že k tomu máme nakročeno docela dobře,“ zamýšlel se Tregler.

S plnou halou příliš nepočítají

Během dosavadního ročníku totiž Brod plní na sto procent roli favorita, s předstihem si zajistil vítězství v základní části.

„Věděli jsme, že máme silný tým. A doufali jsme, že bychom to mohli zvládnout bez prohry. Což se zatím daří,“ pochvaloval si jeden z lídrů HB Ostrov.

V nastaveném systému výher by Havlíčkův Brod moc rád pokračoval i v play off. Jediné, co mu zřejmě nevyjde, je podpora fanoušků přímo v hledišti.

„Trochu jsme doufali, že aspoň na play off by se jejich návrat mohl stihnout, ale podle aktuální situace o tom spíš pochybujeme,“ přiznal Tregler, že příliš nevěří v razantní obrat k lepšímu v boji Česka s pandemií koronaviru.

„Nedá se nic dělat, musíme se s tím prostě vypořádat. Cítíme podporu fanoušků i na dálku. Víme, že nás sledují přes přenosy na internetu,“ doplnil.