Ragbista Rapant se loučil s reprezentací vítězně. Jenže v nemocnici

Pro ragbistu Lukáše Rapanta mělo být utkání s Ukrajinou slavnostní. Duel, v němž se rozloučí s reprezentační kariérou. Leč utkání European Trophy, druhé nejvyšší úrovně mistrovství Evropy, nedohrál.

Ve 44. minutě se srazil s ukrajinským vazačem, hlava se mu otřásla a padl k zemi. Hned se k němu seběhli spoluhráči a zjišťovali, zda mu nezapadl jazyk.

Okamžitě u něj byli i zdravotníci.

Diváci v ochozech zmlkli.

Sanita odvezla Rapanta do nemocnice.

Pro Lukáše Rapanta to byl poslední zápas v národním týmu, celkově sedmadvacátý. Ve svých 41 letech završil úspěšnou kariérou v Havířově, kde vyrostl a začínal.

„Bude to masakr,“ říkal před svým loučením.

A byl. Ale jiný, než si představoval. Těšil se na blízké, na kamarády. Jenže skončil v nemocnici.

Naštěstí nešlo o nic vážného.

„Byl to otřes. Jak se srazili, na chvíli ztratil vědomí. Z nemocnice ho pustili a stihl ještě posezení hráčů a trenérů, které po zápasech bývá,“ uvedl předseda havířovského klubu Radomír Kloda.

„Už se cítím dobře,“ vzkázal i samotný Lukáš Rapant, který se v neděli bude vracet do Francie, kde žije a stále ještě hraje v nižší soutěži.

„Šel na vazače soupeře a ten, jelikož je větší než on, ho trefil ramenem do hlavy. Lukáš si tam naběhl, smůla, nic chtěného,“ popsal střet reprezentační trenér Miroslav Němeček.

Kapitán národního celku Dan Hošek si hlavně přál, aby jeho spoluhráč byl v pořádku. „Zahrál skvělý zápas. Věřím, že na něj bude i tak vzpomínat, že to jsou pro něj další emoce, jichž s ragby zažil už nespočet,“ podotkl Hošek. „Je blbé, že nedohrál, ale je to ragby.“

Richard Hřebačka v souboji s ukrajinskými protivníky.

Čeští ragbisté zakončili roční působení v European Trophy výhrou nad Ukrajinou 48:18 (33:6), čímž se dostal do čela šestičlenné skupiny.

Leč reprezentační trenér Miroslav Němeček za jistého postupujícího označuje dosud neporažené Švýcary, kteří na Česko ztrácejí jen dva body a mají dvě utkání k dobru.

Kouč je ale přesvědčený, že národní mužstvo má na to, aby příští rok bojovalo o postup do Rugby Europe Championship, což je nejvyšší skupina mistrovství Evropy.

„Do příští fáze soutěže půjdeme s cílem dostat se výše. Z Championshipu k nám nejspíše sestoupí Polsko a to bude náš největší soupeř,“ upozornil Miroslav Němeček.

„Ukázali jsme, že jsme v nynější divizi schopni hrát se všemi. Kromě zápasu se Švýcarskem jsme všechno vyhráli,“ uvedl reprezentační kapitán Dan Hošek. „Příští sezonu ale budeme hrát více venku, než doma. Je to rozdíl, bude to o něco těžší, ale popereme se s tím.“

Richard Hřebačka sleduje, jak se Adam Koblic snaží obejít ukrajinského ragbistu Myroslava Šuljaka.

Podle Němečka ale české ragby potřebuje pro národní mužstvo vychovat více takových hráčů, jací v něm jsou nyní. „Máme super tým, ale potíže jsou s náhradníky,“ uvedl Němeček. „Když se někdo zraní, je problém, nemáme tu hloubku lavičky, nemáme tři čtyři lidi na jeden post.“

Trenér Němeček byl ve střetnutí s Ukrajinou spokojenější s prvním poločasem. „Ale i v něm jsme udělali spoustu chyb a zbytečných trestných kopů. Ty nejvíce ovlivnily zápas. Nepamatuji, abychom soupeři nabídli tolik trestných kopů,“ řekl kouč. „K tomu do přestávky bylo dobré počasí, kontrolovali jsme hru a bylo nás patnáct.“

Čemu chyby vedoucí k trestným kopům přičítá?

„Řekl bych, že to bylo jiným metrem rozhodčího, trestal i to, co by někdo jiný nechal být,“ odpověděl Miroslav Němeček.

Ve druhém poločase národní tým přibrzdila i nedisciplinovanost, kdy hráči dostali tři žluté karty a jednu červenou.

„To se pak hraje špatně. Kluci si však zaslouží velký respekt, že ve dvanácti utkání proti patnácti ustáli,“ těšilo Miroslava Němečka.

„Když po přestávce přišly ty karty, tak už to byl spíše boj srdcem než nějakými dovednostmi, ale zvládli jsme to a urvali krásné vítězství,“ konstatoval Dan Hošek.