Plzeňský trenér Kopecký: Vždy trnu hrůzou, aby se kluci vrátili v pořádku

„Vždycky při reprezentační přestávce trnu hrůzou, aby se kluci nezranili a vrátili se nám v celku,“ přiznal šestačtyřicetiletý Kopecký, bývalá dlouholetá opora českého národního týmu.

Je to pro vás velká komplikace?

Je to problém, ale s tím se nedá nic dělat. Naposledy nám na sraz odjelo jedenáct hráčů a de facto jsme netrénovali. Tentokrát nám tu zůstávají Slováci a Brazilci.

Dá se ale v tak okleštěném počtu dobře trénovat?

Brazilsko-slovenská čtyřka tu zůstala, takže alespoň něco se natrénovat dá. Pracujeme jak na fyzické kondici, tak na síle. Nevynecháme ani herní činnosti, protože ve čtveřici to přece jen jde. Úplně ideální to ale samozřejmě není.

Zmínil jste brazilskou dvojici Diece – Caio, která Plzeň posílila v průběhu sezony. Jak jste s jejich výkony zatím spokojen?

S Brazilci jsem velice spokojený, ale hodnotit se bude vše až na konci soutěže. Ty úplně nejtěžší zápasy, na tvrdo a na krev, teprve přijdou. Od semifinále to bude jiné. Zatím jsme ale velice spokojení s jejich bodovým přínosem, do hry vnesli nové prvky a dobře zapadli také do kabiny. Zvýšili konkurenci a nikdo nemá nic jisté. Sáhnout do toho můžeme, protože i mladí hráči hráli proti Perštejnu dobře.

Ohlédněme se ještě ke čtvrtfinálové sérii s Perštejnem. Soupeře jste vyřadili ve třech zápasech, odpovídá to poměru sil?

Úplně hladký průběh to nebyl. Perštejn musím pochválit. V tak úzkém kádru, navíc jako nováček nejvyšší soutěže, předvedl velmi dobrý futsal. Měli zkušený tým z hráčů, kteří prošli reprezentací. Byli jsme obezřetní a první dvě utkání nebyla taková, jaká bychom si představovali. Ale jasný cíl, kterým byl postup do semifinále, jsme splnili.

Teď vás čeká pražská Sparta. Je to pro vás přijatelnější soupeř než Helas Brno, které vyzve mistrovskou Chrudim?

Spartu jsem si přál, protože Brno hraje hodně dobře do defenzivy, moc gólů nedostává. Remizovala tam i Chrudim a my v Brně vyhráli jen 2:0. Hrají výborně z obrany a těžko se do nich dostává, čekalo by nás náročné dobývání. Sparta je naopak živelnější, chce hrát více dopředu, v týmu má také cizince. Ale to neznamená, že nás čeká snadnější soupeř. Na semifinále se připravíme co nejlépe.