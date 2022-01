Nový kouč baseballistů Chadim dostane do výběru i Američany

Trenér reprezentace baseballistů je po letech opět z Brna. Kanaďana Mikea Griffina vystřídal Pavel Chadim, bývalý hráč a později trenér mistrovských Draků. Jako trenér má na kontě titul z ME hráčů do 21 let, stříbro z turnaje třiadvacítek a 5. místo z MS do 23 let.