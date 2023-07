Jásot v NFL: šest miliard za chlípníkův odchod z Washingtonu

Můžete si vybrat, jestli Commanders, Redskins, nebo Football Team. Jde mimochodem o stejný klub, jenž však v novém tisíciletí vystřídal víc názvů, než nasbíral výher v play off.

Bída na hřišti by se ještě dala odpustit, jenže když máte za majitele chlípníka, který při klubových akcích prokazatelně osahává roztleskávačky, jen složitě si budete vylepšovat image.

Když se tak před čtvrteční půlnocí světem rozletěla zpráva, že „ďábel“ Snyder klub i s nezbytným puncem ligy po dlouhých tahanicích konečně prodává, americká metropole začala jásat.

„Jakmile se váš majitel už nejmenuje Dan Snyder, nemůžete být spokojenější,“ rozparádil se v titulku serveru The Athletic reportér David Aldridge.

Na rozloučenou NFL zamávala Snyderovi pokutou ve výši 60 milionů dolarů. Pořádný ranec! Skončilo totiž letité vyšetřování boháčových přešlapů. Ten původně přislíbil spolupráci, jenže nakonec věnoval pověřené inspektorce jedinou hodinu. Verdikt? Sexuální harašení na pracovišti a chyby v účetnictví, které ligu připravily o 11 milionů dolarů.

Nemyslete si ovšem, že by se snad Snyder z peněžitého trestu hroutil. Ani ho nepocítí. Commanders prodal za částku přesahující 6 miliard dolarů (přibližně 130 miliard korun). Největší transakce ve sportovní historii. Dosud nejdražší byla fotbalová Chelsea, kterou si rozhazovačný investor Todd Boehly pořídil za 5,3 miliardy dolarů. V NFL drželi od loňska rekord Denver Broncos, kteří přišli nové šéfy na 4,7 miliardy.

🏈 Washington Commanders definitivně změní majitele!



👉 cena přesáhne 6 miliard dolarů💵

👉 většinovému vlastníkovi Joshi Harrisovi rovněž patří NJ Devils 🏒 i Philadelphia 76ers 🏀

👉 spolumajitelem se stane Magic Johnson 🏀

👉 jde o nejdražší nákup klubu v historii sportu 💸 https://t.co/tOuN6RQbX3 — Šimon Tittel (@tittel_simon) July 20, 2023

Snyder se nechtěl vzdát levně poté, co přežil i volání z různých stran, aby byl za své přečiny jednoduše ligou vlastnictví zbaven. K jeho štěstí (a štěstí Washingtonu jako takového) se jako deus ex machina zjevil se svým konsorciem zachránce Josh Harris. Oblíbený chlapík z regionu, jemuž patří třeba i hokejoví New Jersey Devils či basketbaloví Philadelphia 76ers.

„Přesně čtyřiapadesát let poté, co se první člověk prošel po měsíci, konečně zase svítí slunce i nad Washingtonem,“ pokračoval Aldridge. „Město se spojí, hráči si konečně zase budou moci užívat podpory fanoušků. Tihle pánové vyhrávají, kam přijdou,“ přidal se Robert Griffin III., někdejší quarterback Washingtonu a nyní populární expert stanice ESPN.

Roztleskávačka Washington Redskins během zápasu s Detroit Lions

Možná se nechal trochu unést, vždyť 76ers na výraznější úspěch v play off čekají už roky a Devils jsou teprve na začátku cesty. Jeho prohlášení však dobře dokumentuje až nevídané nadšení, které kolem Commanders za poslední hodiny zavládlo.

Celek z D. C. tak může konečně začít pracovat na očištění svého jména, a to doslova. Ve hře je totiž nový název, už čtvrtý během roku a půl. Přízvisko Redskins údajně uráželo původní severoamerické obyvatele, Football Team byla přechodná, nouzová a nevalně přijatá varianta a ani Commanders fandům k srdci nikdy nepřirostli.

Zkrátka začne nová éra. Po čtyřiadvaceti letech bez Snydera.