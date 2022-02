Plavecké mistrovství světa ve Fukuoce koronavirus odsunul o další rok

Nejlepší plavci, skokani do vody, vodní pólisté a akvabely měli ve Fukuoce původně soutěžit loni v létě, ale po přesunu olympijských her v Tokiu do tohoto termínu byl šampionát odložen na letošní 13. až 29. květen.

Dosud poslední mistrovství světa v plaveckých sportech se konalo v roce 2019 v korejském Kwangdžu.

Kvůli pokračující koronavirové pandemii však nebude MS ani v tomto termínu, ale až o více než rok později.

Nový termín šampionátu se dotkne také organizace následujícího mistrovství světa v Dauhá, jež bylo plánováno na listopad 2023.

Nově se v Kataru bude soutěžit v lednu 2024, takže se světový šampionát poprvé uskuteční v olympijském roce. Na léto 2024 jsou naplánovány hry v Paříži.

FINA oznámila, že o opětovném odložení své vrcholné akce rozhodla vzhledem k současné pandemické situaci a protikoronavirovým opatřením v Japonsku. „Toto rozhodnutí jsme přijali v nejlepším zájmu všech zúčastněných,“ uvedl prezident FINA Husajn Musallám.