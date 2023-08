Pouze Vlach postoupil z Čechů na MS v moderním pětiboji do finále

Vlach prošel semifinálovou soutěží bez větších problémů, přestože se mu nepodařilo zopakovat šermířský výkon z kvalifikace. Po plavecké části byl dvanáctý a na startu kombinované disciplíny běhu se střelbou ztrácel na postup sedmnáct sekund. Suverénně nejrychlejší čas dne mu však zajistil účast ve finále.

Po semifinále Vlacha mrzel pokažený závěr základního šermířského kola. „Takže ze šermu, který by mě bez problému poslal do finále a mohl bych ušetřit síly, se stal šerm, se kterým teď ve finále sice jsem, ale budu někde na konci a budu to mít strašně daleko,“ uvedl Vlach v tiskové zprávě. „Můžou s tím zamíchat koně, zvlášť tady v Británii. Už jsem to tu jednou zažil, takže nic nevzdávám. Ale představoval jsem si ten šerm trochu lepší,“ dodal.

Šerm zradil i oba zbývající české reprezentanty. Blízko k postupu byl Kuf, manko z úvodní disciplíny už ale nedohnal a ve své skupině obsadil 11. místo. Grycz skončil ve skupině sedmnáctý.

„Bohužel pro mě v tom novém formátu už tohle prostě nestačí. Je to pak 50 na 50, jestli to vyjde, nebo ne, protože ten zbytek se mi povedl moc hezky,“ litoval Kuf. „Na kombi jsem si zaběhl celkově osobák, střílel jsem na sebe dobře, běžel jsem dobře. Ale bohužel těch zásahů včera bylo málo a to se dneska ukázalo jako největší problém,“ konstatoval.

V neděli se uskuteční i finále žen, jež bude bez české účasti.